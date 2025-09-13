Т елефонът прегърбва децата. Фитнес директорът Иван Драганов обясни, че това е в резултат на неправилната стойка, която се заема при употребата на дигитално устройство.

„Правилно е телефонът да е на нивото на очите, но никой не го гледа така, а навежда главата и стойката си“, посочи той.

Драганов коментира още, че фитнесът е подходящ за децата и те могат да тръгнат по залите още на 4-5-годишна възраст. Той съветва възрастните никога да не спират да се движат, дори и ако изпитват някаква болка, а ако тя е остра, то да потърсят медицинска помощ. Фитнес директорът поясни, че упражненията са на основата на спортната гимнастика. „Най-важното е първо подрастващите да развият координацията си - ляво-дясно, скокове, кълбета, напред-назад, настрани. Всякакви такива упражнения са много подходящи за децата между 4 и 6-7 години. Това е първото нещо, което трябва да се развие при тях“, каза той.

Треньорът посочи, че след като детето навърши 8-9 години, може да се включат и силови упражнения, с много леки тежести. „Дори само със спомагателни лостове, които са тренировъчни. Има и детски тежести, с които могат да се правят основните олимпийски движения - обръщания, изхвърляния, клякане, тяги. Това са основни упражнения, които обаче укрепват адски много мускулната система и развиват децата“, обясни треньорът и добави, че не е противопоказно да се използват тежести и от децата до 13-14 години.

Упражнения

Децата между 5 и 8 години е хубаво да тренират по два пъти седмично, независимо дали е фитнес или спорт. Тези между 7 и 14 години е добре да спортуват поне три пъти седмично. А децата над 14-годишна възраст навлизат в такъв период, в който абсолютно всичко им се развива: костна система и мускулатура и затова те могат да започнат със съвсем нормална програма, структурирана дори за някой спортист, която се разпростира в седем дни.

„В тези седем дни имате два, в които имате разтоварваща тренировка“, посочи директорът. По думите му при децата от 8 до 14 години е хубаво да се вкарат упражнения от леката атлетика, от гимнастиката, базовите упражнения от олимпийските щанги. „Това са все важни неща, които ще развият най-добре и най-хармонично костната и мускулна системи в тялото на деца. Говорим за лицеви опори, скоци върху кутии, скоци на въже. Това са, да кажем, от щангите. При малките деца има специални тренировъчни лостчета, които са по няколко килограма. Това са обръщане, тласкане, хвърляне, клекове. Това са все основни упражнения, които ще развият мускулатурата много добре“, добави той.

Треньорът каза, че когато става дума за упражнения, той препоръчва с тях да работи специалист, а не децата да използват уредите у дома, защото рискът от претоварване е огромен, особено ако родителите са амбициозни и не могат да преценят реално възможностите на детето си. „Може да се получи така, че те да го изтормозят до такава степен, че след това в тийнейджърството, дори да има физиката и данните да изгрее в някои спорт, то вече е прегоряло от упражненията и физическата подготовка, че се отказва“, коментира Драганов.

Храна

В днешно време дори и децата трябва да спазват хранителен режим, а родителите да следят и внимават какво им дават. „Чипсовете, бисквитите и шоколадовите изделия не са подходящи за малките. Едно дете, за да може да се развие добре в спорт, мускулатура и костна система, трябва да яде хубави и чисти храни, а не да се тъпче с боклуци“, заяви фитнес директорът и е убеден, че родителите са виновни децата им да затлъстеят, защото не упражняват контрол върху това с какво се хранят хлапетата им.

Според него лесният достъп до вредните храни е проблем, но затова тук идва ролята на родителя, който избира какво да яде детето му и упражнява контрол върху това какво си купува самото дете, когато е на училище или излиза с приятели навън. „Трябва да ги стимулираме да ядат повече плодове, зеленчуци, чисти меса. А родителите да не готвят мазно. Полезните мазнини да се набират от ядки, от зехтин и рибено масло, което е много важно за цялото развитие, не само при децата, а при абсолютно всички, но при децата най-вече”, коментира треньорът. Той смята, че в 90-95% от домакинствата не се спазва препоръката на лекарите да се яде риба поне веднъж седмично, затова препоръчва да се пие рибено масло.

Движение

Движението е важно, откакто се родим, до момента, в който остаряваме, твърди Драганов и посочи, че това е така, защото то раздвижва цялата кръвоносна система, разтоварва нервната система, развива цялата физика. „Хубаво е от малки да сме с много добра и развита физика и мускулатура. Последните изследвания показват, че ние спираме да се движим, когато сме възрастни, и тогава идват най-големите проблеми. Здравата мускулатура държи здрава костната система. Така ще живеете дълги години без болки, без травми, без да ви боли кръстът, като се навеждате”, каза той и призова да се движим постоянно, независимо от възрастта.

Треньорът препоръча родителите, които имат възможност, да не прибират децата си от училище с автомобил, а пеша или с колело. Също така е добре детето да поиграе един час в парка, преди да се прибере у дома. „Съветвам родителите да намерят време, поне три пъти в седмицата, да ги водят на някакъв вид спорт след училище. Един час е напълно достатъчно. Вярвайте ми, че един час за децата минава много бързо, когато и треньорът е добър, тъй като голяма част от тренировките минават във физически игри”, обясни той и подчерта, че когато децата имат конкуренция, те се мотивират да постигат успехи и така се развива спортният дух.

Специалист: Разпределяйте учебниците в няколко торби

Тежките раници са един от най-големите проблеми на учениците, категоричен е фитнес директорът Иван Драганов. Той разказа, че в Япония има специални чанти, които струват 1500 лева, но те се купува за първи клас и се използват до осми. „Те са направени така, че да не компрометират стойката на детето. Отделно са с доживотни гаранции. Другото е, че много често децата си препълват раниците”, коментира специалистът. Той препоръча тежестта на учебниците да се разпределя в няколко чанти и торби, а да не се слага всичко на едно място.

„Една раница, която тежи повече от 10-15% от теглото на самото дете, води до натоварване на гръбначния стълб. Това води до изкривяване и болки в раменете, в кръста, във врата“, посочи той. Преди раницата основна вина носи мобилният телефон, който се озовава в ръцете на детето още на 2-годишна възраст. „Оттам се получават всички изкривявания. Може да се стигне дори и до сколиоза, което е лошо. Затова най-добрата помощ е да се разтягат, да им се намалят часовете с телефоните. Тук много помага общата физическа подготовка, защото колкото повече се развива гръдната мускулатура, толкова по-стегната е тя и толкова по-трудно ще може да се изкривиш“, споделя треньорът и добави, че гърбиците не се срещат само при подрастващите, а и при възрастните. Фитнес директорът препоръча един час преди лягане да се вземе телефонът от детето, защото нервната му система трябва да се успокои. Също така е необходимо то да спи по осем часа, които са напълно достатъчни за пълното му възстановяване.

Владимир Христовски