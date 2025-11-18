А ко сте запалени кафеджии и не можете да си представите да започнете деня без чаша уханна напитка за отскок, може би ще се зарадвате да научите за какво още може да послужи утайката.

Започваме с растенията. Когато отглеждате хортензии, използвайте утайка от кафе, за да повлияете на цвета им. Тя придава допълнителна киселинност на почвата около хортензиите. На химическо ниво това повишаване на киселинността улеснява растението да абсорбира естествения алуминий от почвата. Ефектът е много сини цветове.

За да използвате компост за кафе, просто поръсете утайката от кафе директно върху земята и леко разрохкайте. Утайката от кафе добавя органична материя към почвата и помага за съхранение на вода, аериране и дренаж. Останалото разредено кафе може да послужи за течен тор за растенията.

Компост

Един от често задаваните въпроси е: може ли да поставите смляно кафе директно върху растенията? Най-добре е към компоста да добавите утайка от кафе, а не пълнозърнесто. Утайката от кафе е с високо съдържание на азот заедно с други хранителни вещества, които растенията могат да използват. В повечето случаи почвата е твърде кисела, за да се използва директно върху почвата, дори за кисели растения като боровинки, азалии и ириси.

Колко често можете да слагате утайка от кафе върху растенията – още нещо, от което хората се вълнуват. Просто не добавяйте твърде много наведнъж, тъй като киселината може да дразни растенията. Една чаша утайка от кафе седмично за малка или средна саксия е напълно достатъчна.

Хвърлянето на утайката от кафе директно върху земята е по-бързо, но може да създаде грозна купчина мухъл, която изглежда разхвърляна и мирише лошо. Като алтернатива поставете утайката от кафе в контейнера за компост и добавете компоста като част от вашия двугодишен ритуал за торене на хортензията. Не прекалявайте обаче! Кит Смит, майстор градинар от Елдорадо, предупреждава, че добавянето на неограничена утайка от кафе към компостните купчини не е добра практика. Освен това, докато утайката от кафе е добър източник на азот, то излишната киселина ще попречи на купчината компост да се нагрее достатъчно, за да се разгради.

Препоръки

Други растения, които обичат да си „пийват“ кафе, са: рози, гардении, рододендрони, лилии, папрати, камелии. А също така боровинки, моркови, репички, зеле. Трябва да избягвате да я слагате обаче върху растения като домати, детелина и люцерна.

За да използвате утайката от кафе като тор, просто я поръсете в почвата около вашите растения. Тя съдържа много ключови хранителни вещества, необходими за растежа на растенията. Те също могат да помогнат за привличането на червеи и да намалят концентрацията на тежки метали в почвата.

Утайката от кафе е и безопасен и ефективен начин за предпазване от вредители. Тя не само отблъсква комари, но и други насекоми като оси и пчели, а също и мравките. Поръсете малко кафе върху местата, където има голяма концентрация на тези същества. След като се абсорбира, в почвата ще се образува кисела среда с характерна миризма, която ще предпази вас и вашите растения от нашествие.

Възпитание

Може да не ви се вярва, но утайката е начин да спрете котката у дома да рови в саксиите. Ако ви е омръзнало да събирате пръст и дребни камъчета от пода, които вашият домашен любимец издърпва с лапата си и ги използва като играчки, или още по-зле, ако любимецът препикава и наторява растенията, то поръсете малко кафе върху пръстта по целия диаметър на саксията. Това няма да навреди на растенията, но определено ще възпре котката. Между другото ароматът, който котките също не харесват, е този на цитрусови плодове. Така че за допълнителен ефект можете да добавите няколко пресни портокалови кори, нарязани на ситно, към утайката от кафе.

Миризми

И това не е всичко. Кафето абсорбира много добре чуждите миризми. Изсипете го в платнена торбичка и го поставете в хладилника - след няколко часа няма да има следа от неприятния аромат.

Лесно може да се отървете и от миризмата на чесън и риба по ръцете си. Просто измийте пръстите с течен сапун и малко количество смляно кафе. Освен всичко друго с тази процедура кожата на ръцете ви ще стане невероятно гладка.

На цвят и вкус равни няма, но ако искате да добавите леко опушен вкус на пържолката, добавете към подправките малко смляно кафе, преди да я сложите на оребрения тиган да се пече. Внимание! За да не прегори кафето и да се изгуби ефектът, трябва да обръщате пържолата на кратки интервали. А ако добавите към кафето и люта чушка, ще получите мръвка с мексикански вкус.

Кожа

Ако искате кожата ви да стане мекичка като бебешко дупе, може да смесите малко смляно кафе с лъжица зехтин. Нанесете, изчакайте да попие и отмийте – ефектът ще е неотразим. Кафето помага и при битката с целулита – за целта трябва да го смесите с кокосово масло и да втриете в проблемните зони.

Кафето дава и повече блясък на косата. Как ли? Пригответе си чаша кафе по обичайния начин и изчакайте да изстине. Нанесете студено кафе по цялата дължина на косата и оставете за двайсетина минути. След това изплакнете обилно косата си. Повтаряйте процедурата веднъж седмично.

Мръсните съдове също ще заблестят като нови – кафето може да се използва като почистващ абразив. Смесете малко смляно кафе с вода и течност за миене на съдове и използвайте този ексфолиант за почистване на повърхности, за които знаете, че няма да бъдат надраскани.

Кристи Красимирова