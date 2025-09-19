Н осителката на титлата „Мисис България“ и една от най-атрактивните жени в българския моден свят отпразнува 52-рия си рожден ден у дома.

Разбира се, празникът не мина без свещички, сложени върху домашно приготвен щрудел лично от майка й. „Ами така, още една година мина, станах на 52. Не, не крия възрастта си – това е привилегия и аз наистина не броя тези години. Може би това ме спасява от повечето състояния, в които изпадат жените след 40“, казва Маги.

Бряг

„Знам, че остаряването е нещо съвсем естествено и никой не е избягал от него. Но защо, при положение че можем да се грижим за себе си, да спортуваме, да се храним добре и да изглеждаме добре, трябва да се изоставяме?“, допълва тя. За Маги спортът е философия. „Спасяват ме спортът, храната и начинът на живот. Когато една жена се харесва и се чувства добре, оттам няма място да се вълнува от годините си.“ Отдава младоликия си вид на съчетание от ген и постоянна грижа. „Ген на първо място – благодарна съм на родителите ми. Желание да се поддържаш, целенасочена работа – съвкупност от много неща. Целенасочено работи от години за това да изглежда добре днес. Това не е подарък. „Много е важен начинът на живот! Не пия, не пуша, никога не съм взимала наркотици. За първи път изпих чаша вино на 42 години – мъжът ми ме учеше да пия за сватбата“, разказва Маги. „Цигари паля много рядко – ако пия кафе или ако съм в компания. Но наркотици не съм опитвала никога. Алкохолът съсипва много жените! Не си пада по шумните купони, и сега за рождения й ден няма да има такъв. С мъжа й си взимат домашна храна и гледат риалити формат по телевизията.

„Имам подарък, разбира се, от мъжа ми – поръчах си го. Този път бях подготвена и казах, че искам сешоар. И той ми го взе. Радвах се като малко дете“, с усмивка разказва тя.

Равносметка

„Аз не съм материалист, но съм благодарна. На рождения ми ден се събудих и благодарих на Господ. Нямам интерес към скъпи неща – даже наскоро мислех да си продам колата и да си купя малка градска. Обръщам се повече към духовното. Единствената равносметка и благодарност е, че съм жива и здрава. И това ми е единственото пожелание за всяка следваща година. И за всички хора.

Перфектен

„Be the Best – да бъдеш най-добрата версия на себе си“ – така се казва онлайн проектът на Маги, нещо като влог, насочен към здравословния начин на живот и спорта. „Започнахме да обикаляме всякакви различни места – от зала за пилатес, фитнес, кросфит. Сега бяхме на гости при една жена – Секса Недева, 74 години. Тя е бивш треньор по гребане и водеща от дълги години на аеробика и степ аеробика. Скача по два пъти на ден – вторник и четвъртък. Тя е пример за всичко, което искам да бъда“, разказва Маги. Тренирахме с нея – скри ми шапката. Не знаете за какъв дух става дума. Събрахме се четири момичета. Идеята ни е да запознаем дамите със снимки и възможности за тренировка. Всеки може да намери себе си в различен спорт“, добавя тя.

Режим

Маги тренира четири дни и отделя един за кардио – общо пет дни седмично, с два дни почивка. „От няколко месеца целенасочено тренирам определени мускулни групи. Преди наблягах на долна и горна част, започнах да тренирам с Таня Ангелова – тя е шампионка по бикини фитнес. Тя участва и във влога. На 38 години се запалих по спорта – напълно осъзнато, знаех какво се случва с живота след 40 и исках да съм подготвена. Час и половина на ден – за всички, които злорадстват, не седя пред огледалото денонощно и да правя само това. И да, всеки може да си го позволи и времето не е оправдание”. Покрай видеата, които снима, пробва доста спортове – нещо, към което се стреми, е да включи в режима си пилатес за разтягане.

Хранителният режим

„Ям всичко. Спазвам стриктен хранителен режим. Храня се с около 2000 калории. Месо, картофи, ориз и зеленчуци. Обичам много авокадо – за мазнини. Кисело мляко – рядко, прясно – изобщо не! Не ям много плодове. Средиземноморската диета спазвам. Четири хранения на ден имам, не ям след 8 часа, имам и по-леки дни“, обяснява красавицата. Тя добавя, че всичко това не е суета, а грижа за здравето и начин на живот. „Дори подминавам с дни огледалото. Да, да, суетна съм – аз съм човек, който цял живот е бил пред камерата!“, споделя още тя.

Почива си сама със себе си на дивана

Обича да седи вкъщи, така релаксира, слуша някоя електронна книга или някакъв подкаст. „Когато има интересен събеседник ми харесва да го слушам, така се мотивирам и аз и си почивам. Харесва ми да оставам сама със себе си. Много съм си самодостатъчен човек“, разказва Мисис България.

Чака бебета

От години Маги Сидерова се грижи за два питбула. „Мъжкият Кан е на 7 години. Оригинален питбул – черен, и женската Чуки (4 години), която е дъщеря на Кан. „Гледам ги и двете вкъщи, в двор – разхождаме се в гората, те са обучени и са много дисциплинирани! Чуки чака бебета – спортно насочени са и правим километри преходи. Разхождам го много сутрин много рано или вечер много късно. На каишка, с намордник. Все пак са сериозни животни и не искам да създават дори и минимален стрес за други хора в планината. Добре е човек да има едно наум – всеки стопанин на кучета“, допълва тя.

Мариана Маринова