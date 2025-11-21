П евицата Ариана Гранде стана поредната звезда, която е жертва на отровната любов на своите фенове. По време на преминаването ѝ по червения килим в Сингапур за премиерата на последния ѝ филм, от публиката изскача подивял фен, който се нахвърля върху Ариана. Певицата е спасена в последния момент от колежката ѝ Синтия Ериво, която успя да я дръпне и да я прегърне.

СТРАШЕН ЕКШЪН: Нападнаха топ знаменитост на червения килим! (ВИДЕО)

С огромно закъснение охранителите тръшнаха на пода нахалника. Оказа се, че това бил Джонсън Уен, пише vesti.bg. Той е истински рецидивист, като вече е успял да нападне Кейти Пери, The Weeknd и дуета Chainsmokers, по сходен начин по време на техни участия. Уен не само че не се разкайва, но напротив, той се хвали в социалните мрежи с „подвизите” си. Той пусна специално видео с подготовката на тормоза, както и видео, в което „благодари” за възможността да бъде на червения килим в компанията на любимата си звезда.

Инциденти

Колкото и парадоксално да звучи, любовта на почитателите може да е доста болезнена за звездите. Популярната сред тийнейджърите певица Бебе Рекса бе улучена в лицето с мобилен телефон по време на неин концерт в Ню Йорк. В резултат на удара Рекса се срина на пода и трябваше да бъде закарана по спешност в болница, където със спешна операция успяха да спасят окото ѝ. Виновникът се оказва 27-годишният Николас Малванга, който казал, че бил влюбен в певицата.

Актьорът Тайлър Джеймс, който е звезда в сериала „Живите мъртви” ,пострадал от фен, който прекалено насериозно приел сагата за зомбитата, издебнал и брутално захапал актьора, пише The Independent. Сандра Бълок се озовала лице в лице с подивелия си фен Джошуа Корбет, който успял да проникне в дома ѝ в Лос Анджелис. Актрисата успяла да се отскубне от нападателя и да се добере до телефона. След това хукнала да бяга и успяла да се заключи в един от гардеробите, където изчакала пристигането на полицията. Майли Сайръс със сигурност няма да забрави инцидента с нейни фенове в Барселона.

Охраната подценява тълпата и бодигардовете били пометени от стотици екзалтирани почитатели. Майли била сграбчена за косата от подивял фен, който започнал да я дърпа, заклещил я в мечешка прегръдка и почти я удушил в опита си да си направи селфи с певицата. Неприятен инцидент преживял Уди Харелсън. Звездата от „Родени убийци” се разхождал във Вашингтон с малката си дъщеря, когато бил нападнат от пиян почитател. Актьорът пробвал да защити детето си и казал на фена да се маха. Но не се случило точно това. Фенът сграбчил актьора за гърлото. Харелсън от своя страна започвал да го налага с юмруци. В крайна сметка двамата били разтървани от пристигналите полицаи.

По време на свой концерт във Ванкувър Алиша Кийс стана жертва на влюбен в нея маниак, който издебна певицата, скочи на сцената и успя пред всички да я грабне и да я нацелува, преди да бъде изхвърлен от охраната. Олигавената певица стисна зъби и продължи концерта, макар че след шоуто признава, че много се е уплашила от нахалника.

Парис Хилтън била преследвана от Джеймс Рейнфорд, който си повярвал, че един ден ще се ожени за милиардерската наследничка. Рейнфорд редовно се появявал на събития, където ходила Парис, висял до къщата ѝ и уж случайно обикалял с колело пред входа ѝ.

Парис била забелязала нахалника, който въпреки предупрежденията на полицията, продължавал да я преследва. До един момент, в който Рейнфорд решил да я сграбчи. Този път късметът не бил на страната на нахалника. Парис току-що била наела топбодигарда Мейсън Бъроус, който не се отделял на повече от метър от нея. Парис видяла за пореден път Рейнфорд, който ѝ налетял. „Това е той!”, успяла да изпищи Парис, пише New York Post. Това било повече от достатъчно за бодигарда, който буквално прегазил нахалника и му затиснал лицето върху паважа.

Токсично

Брад Пит също изпитва болезнената фенска любов. Актьорът е атакуван на червения килим преди премиерата на филма „Господарка на злото” в Лос Анджелис. Нападателят тръгва да целува актьора, но Брад Пит се изплъзва, в резултат на което фенът побеснява и забива здрав тупаник в лицето на актьора. Нападателят е арестуван. Оказва се, че това е украинецът Виталий Седюк, който има богата история на тормоз над известни хола. Същият Седюк успява да се докопа на филмова премиера до актьора Брадли Купър.

Нахалникът успял да се вкопчи с ръце и крака, натиснал актьора и охранителите едвам го откопчили. Седюк почти успял да провали церемонията по раздаването на наградите „Грами”. Той се нахвърлил върху Адел, но охранителите го хванали. Никой обаче не успял да спаси Уил Смит на премиерата на филма „Мъже в черно 3”. Отново Седюк успял да изскочи пред шашардисания актьор. Смит бил буквално олигавен от целувките на Седюк, преди изобщо да успее да реагира.

Токсичната любов на феновете изпитва на свой гръб бившият „бийтълс” Пол Маккартни. Той е известен с това, че е много непретенциозен към всичко материално. Въпреки че е мултимилионер, Маккартни предпочита да се придвижва с автобус заедно с останалата част от екипа си.

Това обаче му изиграло лоша шега в столицата на Мексико, където той бил за свой концерт. Тълпа фенове разпознала автобуса на певеца и го атакувала. Шашардисаният шофьор бил изхвърлен, а подивелите фенове се качили на покрива на автобуса и започнали да подскачат. Музикантите се били барикадирали и успели да дочакат полицаите, които се нахвърлили да бият нахалниците и се стигнало до кърваво меле, пише Daily Mail.

Дори и този инцидент обаче не може да се сравни с най-ужасния контакт между знаменитост и звезда. Дългогодишният приятел на Маккартни и основател на „Бийтълс” Джон Ленън е причакан от своя почитател Марк Чапман през 1980 г. Чапман изважда пистолет и убива Ленън. Получава доживотна присъда. През 2025 г. за пореден път Чапман иска да бъде помилван. Молбата му за пореден път е отхвърлена и той остава в затвора.