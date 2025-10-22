О храната на Киану Рийвс с евидя в счудо с подивяла фенка на холивудската звезда. Здравеняците едва успяха да изблъскат нападателката, която се пробва да нахълта в колата на актьора.

Обзета от огненото си любовно чувство, тя крещи след колата му, че е неговата „божествена съпруга“, преди да бъде изблъскана от охраната и метната на земята.

Шокиращите кадри дойдоха само секунди след като актьорът грациозно махна и се усмихна на чакащите фенове и фотографи пред хотела му в Ню Йорк.

След като помаха на тълпите, Киану може да се види как спокойно се качва в колата си.

Само секунди по-късно жената сякаш се промъква покрай охраната му, докато се насочва към вратата на колата му.

Докато бодигардовете се опитват да я задържат, жената крещи: „Пуснете ме!“

След това тя извиква към прозореца: „Киану, това е твоята божествена съпруга!“

След като многократно повтаря името на звездата, тя тича около превозното средство от другата страна, преди да извика: „Не им позволявайте да ме наранят.“

Докато колата се опитва да потегли, жената успява да достигне дръжката на вратата.

След това бодигардовете успяват да стигнат до жената и насилствено да я издърпат от колата.

Захващайки се за нея, двама мъже сякаш я дърпат, преди тя да се спъне и да падне по гръб на пътя.

Чува се как тя нарича мъжете „гадове“, преди да успее да се изправи отново.

Един от мъжете извиква: „Изведете я оттук. Изведете я оттук.“

Чува се някой друг да крещи: „Имате нужда от ограничителна заповед за това.“

Киану в момента се изявява на сцената в пиеса на Бродуей.

61-годишната звезда участва в адаптацията на Джейми Лойд по пиесата на Самюъл Бекет „В очакване на Годо“.

Продукцията забавлява гостите в театър „Хъдсън“.

Keanu Reeves exits his Broadway play in NYC, gets into his vehicle, then a crazed fan tries repeatedly to break in.



Security wrestles her away but then she curses at them and rushes to the car, trying to open the door handle.



Pure insanity. People are nuts.



(amirmeetsny on TT) pic.twitter.com/SnflKSQQJK — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 20, 2025

*Източник: The Sun