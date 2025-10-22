О храната на Киану Рийвс с евидя в счудо с подивяла фенка на холивудската звезда. Здравеняците едва успяха да изблъскат нападателката, която се пробва да нахълта в колата на актьора.

Обзета от огненото си любовно чувство, тя крещи след колата му, че е неговата „божествена съпруга“, преди да бъде изблъскана  от охраната и метната на земята.

Шокиращите кадри дойдоха само секунди след като актьорът грациозно махна и се усмихна на чакащите фенове и фотографи пред хотела му в Ню Йорк.

След като помаха на тълпите, Киану може да се види как спокойно се качва в колата си.

Само секунди по-късно жената сякаш се промъква покрай охраната му, докато се насочва към вратата на колата му.

Докато бодигардовете се опитват да я задържат, жената крещи: „Пуснете ме!“

След това тя извиква към прозореца: „Киану, това е твоята божествена съпруга!“

След като многократно повтаря името на звездата, тя тича около превозното средство от другата страна, преди да извика: „Не им позволявайте да ме наранят.“

Докато колата се опитва да потегли, жената успява да достигне дръжката на вратата.

След това бодигардовете успяват да стигнат до жената и насилствено да я издърпат от колата.

Захващайки се за нея, двама мъже сякаш я дърпат, преди тя да се спъне и да падне по гръб на пътя.

Чува се как тя нарича мъжете „гадове“, преди да успее да се изправи отново.

Един от мъжете извиква: „Изведете я оттук. Изведете я оттук.“

Чува се някой друг да крещи: „Имате нужда от ограничителна заповед за това.“

Киану в момента се изявява на сцената в пиеса на Бродуей.

61-годишната звезда участва в адаптацията на Джейми Лойд по пиесата на Самюъл Бекет „В очакване на Годо“.

Продукцията забавлява гостите в театър „Хъдсън“. 

