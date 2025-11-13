П евицата и актриса Ариана Гранде беше нападната от фен на премиерата на новия си филм „Wicked: For Good“ в Сингапур.

В няколко видеоклипа, заснети от различни ъгли, Гранде, която играе Глинда в дългоочаквания филм, е видяна да върви по жълтия тухлен пътен килим в Universal Studios Singapore заедно със звездите Мишел Йео , Синтия Ериво и Джеф Голдблум , когато мъж с бяла риза и шорти се втурва към нея, обръща се и я хваща.

Fan jumps the barricade to approach Ariana Grande at the Singapore premiere. pic.twitter.com/Vk90LgDClX — ؘ (@HitsAndCharts) November 13, 2025

Мъжът, който имаше дълга черна коса с боядисани сини кичури, прегърна Гранде и я придърпа към себе си, докато тя се опитваше да се измъкне

Веднага Ериво, която играе Елфаба във филма, се нахвърли, застана между Гранде и мъжа и сякаш му крещеше. След това охраната се намеси и отдръпна мъжа от певицата, предава People.

Гранде изглеждаше видимо разтърсена от инцидента, поемайки дълбоко въздух, докато Ериво и Йео я утешаваха. Феновете бързо разпознаха нахлулия на червения килим като Джонсън Уен, който онлайн е известен като „Пижамния човек“.

thank god for cynthia pic.twitter.com/BxcCkdd2TD — Ariana Grande Today (@ArianaToday) November 13, 2025

Уен публикува свое видео от инцидента в Instagram , написвайки: „Скъпа Ариана Гранде, благодаря ти, че ми позволи да скоча на жълтия килим с теб“.

Уен е известен с това, че се е появявал на събития на известни личности и е попадал в заглавията на вестниците. През юни той скочи на сцената на шокираната Кейти Пери, а през август се вмъкна на шоуто на The Weeknd, преди охраната да го изведе от сцената.