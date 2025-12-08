И змамници се опитаха да излъжат актрисата Гергана Стоянова с оферта да й продадат 350 кг злато. Преди ден в профила си в една от социалните мрежи тя получила съобщение със следния текст: „Здравейте, свързах се с Вас, за да ми помогнете да продам 350 кг злато във вашата страна. Ще ви платя комисиона за това”.

Актрисата Гергана Стоянова приела с чувство на хумор полученото съобщение. „Ако беше написано грамотно, щях да продам златото. Ама пустата комисиоНа провали сделката. От Новата година съм решила да обърна внимание на СПАМ-а. Имам 3-4 наследства, които ме чакат, нямам време да им отговоря на хората. И златото като подпукам. До ония трите книги в Storytel, дето ме чакат, я стигна до другата Коледа, я не“, шегува се актрисата.

Съобщението е изпратено от профил на лице, назовало се Iddrisu Adamu. Очевидно обаче създателят на профила е българин, тъй като на забележката на актрисата, че „комисиона“ се пише с две „Н“, той отговаря: „Разбрано. Беше печатна грешка“ и коригира неправилно написаната дума.

измама

От коментарите във Фейсбук става ясно, че и други потребители са получили същото съобщение. Един от тях споделя, че се престорил на заинтересован от офертата и изпратил запитване какво трябва да направи, за да участва в далаверата със златото. Подателят му отговорил, че като за начало трябвало да му изпрати номера на активна банкова сметка, по която да се извърши трансферът на парите. След това трябвало от тази активна банкова сметка да бъде изпратена началната трансферна сума в размер на 5000 долара за подготовката на трансфера. След това останалата част от цената на сделката щяла да бъде допълнително определена и изпратена на отделни траншове в различни банкови сметки в чужбина, за да не будела подозрение.

Иван Първанов