В секи може да метне рибата в тигана и да я опържи. Но къде по-ефектно е на Никулден да се погрижим да сложим нещо по-различно на празничната трапеза. Например, да облечем рибата в палто от тесто.

никулден

Това може да се служи по много начини, но принципът в общи линии е един. Затова ще приготвим набързо пълнен шаран в тесто, известен още и като рибник, но ще добавим и още красиви идеи за рибна кулинарна фиеста, а изпълнението е от вас.

никулден

Продукти:

За тестото:

500 г брашно

1 яйце и 1 жълтък (белтъкът се запазва за намазване)

100 мл олио (или масло)

около 250-300 мл хладка вода (или мляко)

1 чаена лъжица сол

1 чаена лъжица оцет (помага за еластичността на тестото)

По желание: малко мая или сода, ако искате тестото да втаса повече, но може и без тях за по-плътно тесто.

никулден

За плънката и рибата:

1 цял шаран (около 1.5 - 2 кг), почистен и измит

1-2 глави лук, нарязани на ситно

1 ч.ч. ориз (или кисело зеле, гъби, орехи - според предпочитанията)

подправки: сол, черен пипер, червен пипер, чубрица, дафинов лист

олио за готвене

1 белтък (за лепене и намазване)

маслини, резенчета лимон или други декорации за очи и люспи

никулден

Приготвяне:

Започваме с плънката. Задушете ситно нарязания лук в малко олио, докато омекне. Добавете ориза и разбъркайте за кратко. Сипете 2 ч.ч. вода и подправките (без дафиновия лист) и варете докато оризът поеме водата, но не е напълно готов. Свалете от огъня и оставете да се охлади.

Почистения шаран посолете добре отвътре и отвън. Напълнете корема на рибата с приготвената плънка и добавете дафиновия лист вътре.

Идва ред и на тестото. В голяма купа смесете брашното със солта. В отделен съд смесете хладката вода/мляко с оцета, олиото, яйцето и жълтъка. Изсипете течната смес към брашното и замесете меко, еластично тесто. Месете около 10 минути.

Следва най-забавната част – оформянето на рибата. За целта разделете тестото на две части - една по-голяма (за тялото) и една по-малка (за декорация). Разточете голямата част върху набрашнена повърхност или хартия за печене. Поставете пълнената риба в средата на разточеното тесто. Завийте рибата с тестото, като изрежете излишното, за да прилепне добре. Запечатайте краищата с помощта на малко белтък. Използвайте останалото тесто, за да оформите "люспи", "перки", "опашка" и "глава".

Можете да изрежете малки кръгчета за люспи и да ги залепите върху тялото на рибата с белтък. За око използвайте маслина или зрънце черен пипер.

Прехвърлете оформената риба в тава, покрита с хартия за печене. Намажете цялото тесто с разбития белтък за блясък. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 50-60 минути или докато тестото стане златистокафяво и рибата е готова.

Още идеи:

никулден

никулден

никулден

никулден

Кристи Красимирова