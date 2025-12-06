И брахим Челиккол, когото обикнахме от сериалите „Черно-бяла любов“ и „Домът, в който си роден, е твоята съдба“, беше признат за най-добър международен актьор.

Той получи престижната награда в Дубай по време на деветата церемония Distinguished International Arab Festivals Awards (DIAFA).

Челиккол, който предстои да видим и в четвъртия сезон на сериала „Имало едно време в Чукурова“, винаги благодари на почитателите си за подкрепата. И подчертава, че без тяхната любов не би съумял да покори такива върхове.

Зюлейха с новия си любим в "Имало едно време в Чукурова"

* Повече за турските сериали - всеки четвъртък в приложението "Златно време" на вестник "Телеграф" и в петък в телевизионната книжка

Кристи Красимирова