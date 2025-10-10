П ланираното турне на „Рачков и жените“ в САЩ пропадна по неясни причини.

Въпреки солените цени повече от половината билети бяха продадени за три различни града.

Турнето с новия моноспектакъл на обичания актьор и комедиант Димитър Рачков бе отменено, след като самият той сподели новината в социалните мрежи. Макар и цените за шоуто в Чикаго – от 75 долара за задните редове, 120 долара най-отпред и 400 за специална ВИП маса – да не спряха множеството му фенове в Щатите, други причини го направиха, които засега остават неясни. Капацитетът на залата беше около 2200 места, а освен там Рачков трябваше да изнесе представлението си в Сан Франциско, Тампа и Лас Вегас, където цените са малко по-ниски. Цените на билетите за Рачков в САЩ са рекордни и това го прави не просто най-скъпия моноспектакъл, гостувал досега на българите зад Океана, а и най-скъпото театрално представление досега. В момента се търсят варианти за нови дати през 2026 г.

„Налага се да отложим турнето на спектакъла „Рачков и жените“ в Америка. Работим по възможности за нови дати през следващата година и се надяваме съвсем скоро да можем да ви споделим повече информация. Всички суми от закупените билети ще бъдат възстановени от платформата, от която са закупени. Благодаря ви за разбирането и подкрепата", гласи съобщението във фейсбук профила на Димитър Рачков. Стендъп представлението разказва за отношенията на актьора с жените в живота му. „Разбира се, украсени, преувеличени и със сменени имена на дамите… Е, не на всички“, пише в описанието на постановката. Обикновено Димитър Рачков си партнира с някого на сцената – дали актьор, гост или участник в предаване, но тук подходът е различен. В „Рачков и жените“ актьорът е сам на сцената и представя микс от скечове с типичния за него хумор, спечелил му слава като водещ и комик.

Александър Пашов