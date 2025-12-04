С ливенската митрополия и Българският червен кръст (БЧК) – Сливен, организират обща благотворителна инициатива в подкрепа на фонд „Милосърдие“ с благословението на Сливенския митрополит Арсений, съобщиха от канцеларията на митрополията.

Тя е част от проявите през Рождественския пост и включва два благотворителни базара, подготвени от доброволци на Младежкия червен кръст и деца от неделните училища в града. Те са изработили празнични картички и ръчно направени изделия, чиито продажби ще подпомогнат на социално уязвими хора.

Базарите ще се проведат на 6 декември – Никулден, пред катедралния храм „Св. Димитър Солунски“ и пред храм „Св. Николай Чудотворец“ в Сливен, както и на 9 декември в сградата на ДНА - бивш Дом на народната армия.

От Сливенската митрополия допълниха, че инициативата е резултат от доброто партньорство между митрополията, директора на БЧК-Сливен д-р Моника Сярова и младежките доброволци.

Сливенският митрополит Серафим (†1896) е сред основателите на БЧК в Сливен, а митрополит Арсений продължава тази традиция, подчертавайки връзката между духовното служение и грижата за нуждаещите се.

Събраните средства от двата базара ще бъдат предоставени изцяло на фонд „Милосърдие“ в навечерието на Рождество Христово.