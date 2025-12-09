Б ългарският фолклор грее с мистична и примамлива красота в омайния дебютен роман „Бели ветрове“ на писателката с глас, нежен като самодивска песен – Мария Македонска.

Артист по душа, приключенец и истински ценител на родните легенди, поверия и мистика, Мария Македонска превръща тази книга в своя мисия. Дълги години тя обикаля красивите родни села и записва и съхранява народни песни от всички краища на България. Всяка глава от романа е вдъхновена от различна песен, а общият глас на тази мелодия за родното полита, понесен от „Бели ветрове“, за да изплете разказ колкото фантастичен, толкова и познат с топлината си.

Бел ветер дуе… гора люлее. Хванете се за гривата на тази книга фурия за читатели с огнен нрав и светкавици в очите!, призовават издателите от „Сиела“.

Първият работен ден на младия доктор Христо Мавров не започва добре. Не само че закъснява за работа с повече от час, а първият му пациент се оказва чудата баба. Жена, която твърди, че е на много повече от сто години. Със сърце, събрало болката на цял един свят. И мъдър глас, готов да го отведе в друга реалност.

В нея младата Магда е особено момиче, пощадено от чумата, която поваля цялото ѝ семейство. Орисана да привлича неведомите сили, тя има дарбата да вижда вълшебното. От дете живее в съседство до юнака Марко и когато мълвата за неземно красив и силен самодивски кон се разнася из селото, Магда знае, че единствено Марко би могъл да го укроти.

Срещата ѝ с коня, от който хвърчат искри, и юнака, откърмен от самодива, дават начало на поредица от приключения с легендарни същества от българския фолклор. Опасни демони и чудовища дебнат под всеки камък, змейове пленяват с омайна красота, а едно сърце, отворено за чудесата на света, ще полети чак до луната и света на неживите сили.

Песен след песен Магда пораства пред очите на читателя, а неравноделната мелодия на живота превръща малкото момиче в смела и огнена жена, която не се страхува да последва „Белите ветрове“ към непознатото и далечното, мечтаното и изстраданото.

самодива

Романът на Мария Македонска блести като златна змейска люспа – с богат, напевен и оригинален свят, в който магия и реалност изтъкават такава фантастична история, каквато е и България с всичките си чудати багри.

Зародена в легендите край огъня векове назад, пропила се във фолклора и привичките на едно почти изчезнало общество, съхранено в спомените на шепа останали хора, „Бели ветрове“ съхранява разказваческите традиции на цял един народ. И кани читателя да ги сподели.

Кристи Красимирова