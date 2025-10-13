О т седмица насам кметът на Несебър Николай Димитров е под кръстосан обстрел заради наводнението в Елените. Причината - едно изчезнало речно корито, на чието място е изникнал ваканционен комплекс и съмнения за незаконно строителство. Причинно-следствените връзки, довели до гибелта на четирима души, са известни. Търсят се виновните, а покрай това търсене кметът на Несебър Николай Димитров отново е в окото на бурята. В буквален и в преносен смисъл.

Скандали

Той не обича никак да е в центъра на общественото внимание, но по неведоми пътища се оказва винаги точно там. Скандалите около него не спират. Тъкмо е отминала едната буря и ето че се задава поредната, в чийто епицентър отново е попаднал.

Кметът е известен с чепатия си характер и не е словоохотлив пред камерите. Той предпочете да се защити чрез видеосъобщение, което публикува в социалната мрежа. В него Димитров представи хронологично как се е случвало строителството в Елените и показа документи, удостоверяващи, че община Несебър е налагала многократно глоби на инвеститора и е водила съдебни дела срещу него, които обаче е изгубила.

"В последните дни се изричат тежки обвинения – че общината е позволила незаконно строителство, че заради нас е станал потопът. Това не е вярно. Община Несебър работи единствено с документи и спазва всички законови процедури, като е готова да предостави пълна документация на проверяващите институции и медиите. Не може всеки трагичен случай да се използва за политически или личен пиар в социалните мрежи. Истината е в документите, а не в клиповете в TikTok", заяви във видеообръщение кметът Николай Димитров. Ден по-късно двама министри обявиха, че при одобряването на ПУП те не са съгласувани с басейновите дирекции и изобщо липсва тяхно становище относно невъзможността да се застрояват тези терени. Освен това по данни на ДНСК липсвала и документация за градежа на аквапарка и за корекция на речното корито, а хотел "Негреско" е построен буквално върху реката, след което е въведен в експлоатация от община Несебър.

Прокуратурата и полицията вече работят по случая и търсят виновниците. И дали защото се търсят истинските злосторници, или просто са нужни изкупителни жертви, но прожекторите са насочени към градоначалника и светят с ослепителна светлина.

Изпитания

За кмета на Несебър, който управлява в петия си пореден мандат, това далеч не е първото изпитание. Вероятно и затова демонстрира железни нерви. Обръгнал е във всякакви политически и партийни урагани, които го брулят цели 18 години. Прекрасно знае, че около морето е винаги горещо, та чак нажежено - даже и посред зима. Отдавна е разбрал, че да си управник на най-богатата община, в която се преплитат огромни бизнес интереси, докато играчите от ъндърграунда кръстосват шпаги и пистолети, не е никак лесна работа.

Доказват го с документи: Частно дере потопи Елените!

През февруари 2013 г. срещу кмета на Несебър Николай Димитров беше повдигнато обвинение по скандалната афера, станала известна като “Дюнигейт”. Според прокуратурата градоначалникът и главният архитект бяха уличени в престъпление по служба, като са допуснали да бъде издадено разрешително за строеж върху парцел, който попада в защитена зона върху пясъчни дюни. Целта била да набавят материална облага за несебърската фирма “Сле груп” ООД. По този случай на кмета бе наложена мярка за неотклонение - парична гаранция от 3000 лв. и той беше временно отстранен от длъжност, за да не пречи на разследването. В крайна сметка "Дюнигейт" приключи с пълно фиаско още в прокуратурата. Две години по-късно обвиненията срещу него бяха свалени и до съд изобщо не се стигна.

Арест

На 22 октомври 2019 г. около него се завихри нова буря. Кметът Димитров бе арестуван зрелищно и изведен от дома си с белезници - по подозрение в ръководене на престъпна група и купуване на гласове. Подозрението бързо се превърна в обвинение. Това се случи точно пет дни преди местните избори, докато Николай Димитров се бори за четвърти мандат. Вместо да доведе до отлив на избиратели обаче, показната акция по задържането му всъщност го превърна в герой за местните жители. Те започнаха ежедневни протести с искане Димитров да бъде освободен. Стигна се до абсурдна ситуация, в която той спечели изборите от ареста и до още по-абсурдната - да бъде докаран от килията под конвой, за да присъства на първата сесия на Общинския съвет и да положи клетва. След това отново бе върнат в ареста, където остана цели два месеца. Освобождаването му дойде също така внезапно и тихомълком, както и арестът - точно между коледните и новогодишните празници. Не стана ясно дали освобождаването му бе свързано със здравословни проблеми, или по други причини. Разследването срещу него обаче остана висящо и се точеше цели пет години, преди да бъде прекратено с мотива липса на доказателства.

В политиката

60-годишният Николай Димитров заема поста градоначалник повече от 18 години, а с политика се занимава цели 26 години. Влиза в местната власт през далечната 1999 г. като общински съветник. През 2007 г. печели първия си кметски мандат като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, и безапелационно печели всички местни избори оттогава. 2007-а е неговата щастлива година не само на политическия терен, но и в личен план. Първият му мандат започна и с нова любов. На сакралната дата 08.08.2008 г. той сключи граждански брак със своята любима Нури, с която са родители на 16-годишната Никол.

Завършил е химически техникум в Бургас, а след това следва в специалност „Управление и организация на туристическото обслужване” и „Икономика на туризма”. Има магистърска степен по „Европейска интеграция и бизнес администрация”. Владее немски, английски, руски и чешки език. Преди да влезе в политиката, Димитров е градил кариера в сферата на хотелиерския мениджмънт и туризма.

Упорит

Упоритостта му е пословична. Той е човек на действието и затова не обича да дава празни обещания, казват съгражданите му. Същото изисква и от екипа си. Самият той твърди, че приема кметските задължения не просто като работа, а като служба в полза на обществото. Казва, че приема избирателите като негови работодатели и обича често да го напомня. В общината Николай Димитров проявява твърдост, взискателен е до педантичност. Колкото и строг да е обаче, подчинените му се отнасят с него по-скоро като с приятел, отколкото като с началник.