Специалистът по спортна физиология Красимир Паунов е един от тримата специалисти, които този уикенд (25-26 октомври) ще участват във форума „Дни на дълголетието“ в Боровец. Роден е на 15 юни 1988 година и в момента е професионален бодибилдър с няколко постижения и явявания на европейска сцена. Красимир е бакалавър по икономика от УНСС и има магистратура в University of Phoenix (Arizona) и специализация по инвестиции и финанси в Harvard Business School. Днес съм предприемач и инвеститор, който свързва чуждестранни капитали с български компании и изграждам устойчиви бизнеси, които създават работни места и стойност. Като CEO е ръководил екипи от над 600 души и няколко офиса в страната.

„Въглехидратите не са враг на хубавото тяло. Бих казал, че това е най-голямата заблуда, която хората имат за храненето във фитнеса. Това е най-голямата грешка на много хора, желаещи да изградят хубаво и здраво тяло“, коментира бъдещият докторант в НСА Красимир Паунов пред „Здраве с Телеграф“. Той разказа и за своя режим на тренировки и хранене.

„Много зависи от фазата на подготовката, но в „бълк“ период, когато трябва да се натрупва мускулна маса, тренировките ми са разделени 2:1:3. Оптималният вариант за тренировка би бил между час до час и 30 минути, но рядко се получава. В голяма част от случаите е между 2 часа до 2 часа и 30 минути. Не смятам, че изграждането на маса се базира на упражнения. Бих казал, че изпълнението на упражненията и правилното им разделение с възможност за мускулно възстановяване и правилно хранене помага за изграждането на маса. Но ако трябва да конкретизирам – резистентните тренировки са подходящи за такъв период. Става въпрос за тренировки със съпротивление“, отбелязва още Краси.

Комбинация

„В подготвителен период силовите тренировки и кардиото се комбинират сутрин и вечер. Наричаме ги двуразови тренировки, в които сутрин се прави кардио и корем, а вечер силова плюс разтягане. Аз лично не бих казал, че имам различен подход към тренировките, когато не съм в сезон за състезания и когато трябва да се покажа на сцена. Най-големите промени се правят в последните седмици преди сцена, когато започва да се намалява въглехидратът, и енергията е значително по-малка, мускулите по-натоварени и тогава се внимава. В по-голяма част от случаите се тренира силно почти до самия край. Моментите, в които се губи мотивация за трениране, са доста често срещани независимо от подготовката или дори просто след тежък работен ден. Просто отивам в залата и си давам 10 минути да започна тренировката. Не се замислям, а тръгвам. Най-трудната за развитие мускулна група при мен са бицепсът и бедрата. Самата генетика, която имам, не предразполага за бързо изграждане на мускулатура там и се налага да наблягам повече върху изпълнението и прогресивното натоварване“, отчита спортистът.

Много

„Ако мога да използвам една дума, за да обобщя храненето си в подготовка за състезание, тя е МНОГО. Между 4500-5000 ккал на ден, което се изразява в 6 хранения. Следя часовете на хранене. Когато се храниш по 6 пъти на ден, при количествата храна, които приемам, това е необходимо, за да може организмът да усвои нутриентите. Не си позволявам цял „мръсен“ ден, но всеки понеделник мога да си позволя хранене по избор плюс вкусен десерт, разбира се. Никога не изключваш от менюто си риба, пилешко, телешко, ориз, картофи, овес, протеин и зеленчуци“, разказва още културистът, който не крие, че използва и много голям набор от хранителни добавки.

„Ако трябва да наименувам най-важните от тях, бих казал протеин, креатин, витамини и аминокиселини. Протеинът помага за изграждането на мускулите, креатинът за бързото мислене, концентрацията, силата и обема, аминокиселините са ключови за възстановяването на тялото и мускулите след и по време на тренировка, а витамините за имунитет и енергия“, разкрива експертът.

Благодарност

Самият Красимир Паунов е започнал да тренира като ентусиаст преди доста години и признава, че това се е случило покрай Деси Бекирска. „Прекрасна жена, на която съм изключително благодарен. Но всичко започна сериозно през 2022 година. Бях изпаднал в огромна дупка, тежест и депресия. Фитнесът ми помогна да се фокусирам и да се изкарам от мястото, в което бях попаднал. Професионално се мотивирах да тренирам преди една година в началото на лятото на 2024 година. Пример и мотивация взимам от Златомир Генев и Венцислав Генов. Невероятни хора с огромни сърца, борбен дух и изключителни професионалисти“, отбелязва още Краси и не крие, че най-трудната пречка, през която е минал в спорта, е свързана с намирането на баланса между това да се грижиш за семейството си, да поддържаш кариерата си жива и движеща се и да си дисциплиниран и независимо от трудностите да си в залата на 100%. Той съчетава работата си на инструктор с подготовка за състезания и отбелязва, че когато обичаш това, което правиш, го правиш с желание и мотивация. Като цел си е поставил спечелването на прокарта през идната 2026 година.

„Идната година ми предстоят поне 3 състезания на международна сцена. Мечтая да се състезавам на професионална сцена и евентуално на „Мистър Олимпия“, отбелязва Паунов. За него самият това, че е успял да обърне живота си на 180 градуса, да започне да живее здравословно и да бъде по-добра версия на себе си е най-големият успех в живота му.

Какъв съвет би дал на човек, който тепърва започва да тренира? „Не се предавай. Ще има трудни моменти, ще бъде тежко и болезнено“.

Людмил Христов