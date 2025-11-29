Я ркият, свеж аромат на мандарините се свързва предимно със зимните празници. Кората им ухае толкова приятно, че дори не ви се иска да я изхвърлите.

Добра новина: може да запазите аромата чак до другата зима, като изсушите кората.

Между другото можете по същия начин да сушите не само кори от мандарини, но и всякакви цитрусови плодове: портокал, грейпфрут, клементина, лимон или лайм.

Стъпка 1

Загрейте фурната до 120°C (250°F). Измийте мандарините старателно, за предпочитане е да ги попарите с максимално гореща вода (това е необходимо, за да се премахнат замърсявания или химикали, които може да са били използвани върху цитрусовите плодове). Подсушете плодовете с кухненска кърпа. Обелете корите от мандарините на ръка.

Стъпка 2

С помощта на малък остър нож внимателно изстържете бялата сърцевина от кората, като внимавате да няма пробиви. Изхвърлете сърцевината. Тази стъпка е необходима, защото бялата част на кората е доста горчива. Целият вкус и аромат се съдържат в светлия слой на плода - кората.

Стъпка 3

Поставете корите от мандарини на един слой върху тава за печене и печете 1 час или докато станат хрупкави. Внимавайте да не ги изгорите.

След като корите от мандарини изсъхнат, оставете ги да се охладят напълно, преди да ги положите за съхранение в херметически затворен буркан.

Употреба

Добавете сушени кори от мандарини към супи (като тиквена или морковена супа) или ги нарежете за употреба в десерти, чай и др.

мандарина

Можете също да използвате сушени кори от мандарини, за да изпълните целия си дом с приятни аромати. Поставете малка тенджера с вода и корите от мандарини на слаб огън. Добавете любимите си билки - мента, розмарин, лавандула или розови цветове (можете да използвате и подправки като канелени пръчици, звездовиден анасон и др.). Оставете сместа да заври на слаб огън, без капак.

Кристи Красимирова