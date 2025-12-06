У мората през деня и хъркането през нощта издават сънната апнея. Болестта се характеризира със сериозно нарушение на съня с внезапно прекъсване на дишането.

Спирането на дишането може да продължи 15-20 секунди, обясняват лекарите. Това води до намалено снабдяване на мозъка и останалата част от тялото с кислород.

Симптоми

Съществуват две разновидности на сънната апнея - обструктивна, която е по-честата и се дължи на непроходимост на дихателните пътища, обикновено меките тъкани в задната част на гърлото се спускат по време на сън. Другият вид апнея е централната, при която дихателните пътища не са блокирани, но мозъкът не успява да сигнализира на мускулите да дишат поради нестабилност в контрола на дихателния център. Сред симптомите на заболяването, които го издават, са силното нощно хъркане, липса на енергия и сънливост през деня, както и събуждане с дразнене или сухота в гърлото. Болните често страдат от безсъние, разсеяност и намалено либидо, а сутрин имат усещане за задушаване и задъхване, както и главоболие. Проявява се и сънливост по време на шофиране.

Мъжете страдат много по-често от заболяването. То обаче може да засегне всеки, дори и децата. Профилът на болния е мъж на над 40 години, уголемени сливици, голям език и малка челюст, рефлукс, както и генетична предразположеност към заболяването.

Усложнения

Диагнозата е свързана със сърдечносъдови усложнения при мъжете. Тя заема водещо място сред заболяванията на съня. Данните показват, че засяга до 4% от мъжете и 2% от жените между 30 и 70 години, т.е. честотата е по-голяма от тази на захарен диабет тип I.

Според учените от Медицинския факултет на Бостънския университет (САЩ) причината за по-честите сърдечносъдови усложнения при мъжете със сънна апнея са няколко - жените по-рядко и на по-късна възраст страдат от обструктивна болест. Освен това според специалистите разстройството на дишането по време на сън предизвиква различни физиологични реакции в мъжкия и в женския организъм.

Изследване

Американските учени започнали своето изследване в края на 90-те години. В него участвали близо 4500 доброволци на възраст над 40 години. В началото на наблюдението всички участници преминали през изследване с полисомнограф, който позволява да се оценят различни функции на човешкия организъм по време на сън, да се установи наличието на респираторни аномалии, както и тяхната тежест. Периодичното наблюдение над доброволците продължило повече от 9 години. За този период от време сред страдащите от обструктивна сънна апнея били регистрирани 308 случаи на сърдечна недостатъчност и почти 480 на исхемична болест на сърцето, проявяваща се под формата на инфаркт на миокарда или внезапна смърт. Учените установили, че при мъжете усложненията, съпътстващи сънната апнея, са много по-тежки, отколкото при жените.

Лечение

Сънната апнея намалява нивото на кислорода в кръвта и нарушава качество на съня. При дългогодишно боледуване тези отклонения повишават риска от инфаркт и инсулт, захарен диабет, висок холестерол, висока пикочна киселина, затлъстяване.

Лечението на болестта се определя от тежестта й и от това дали е обструктивна или централна. Тя изисква хронично лечение. Подобно на лечението на артериалната хипертония и захарния диабет, лечението на сънната апнея не води до пълно излекуване, а до поддържането на болестта.

Основният метод е така наречената PAP терапия. При нея болният слага маска, докато спи. Тя се поставя на лицето и се свързва с апарат, който подава въздух под налягане. Навлизайки в дихателните пътища в областта на гърлото, този въздух разделя отпуснатите и колабирали мускули, благодарение на което болният не хърка и диша нормално, докато спи.

Кристи Красимирова