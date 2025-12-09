А слъ Енвер – Сюрея от сериала „Завинаги“, сияе от щастие на мили семейни снимки, които сподели с последователите си в Инстаграм. На тях тя показва на дъщеря си Елай, която роди през лятото на 2023 г., как се разкопчават презрамките на гащеризоните им. В поредица от клипове двете се смеят и заучават движенията.

Елай е първото дете на актрисата и на бизнесмена Беркин Гьокбудак, а името й на турски означава „висока“, силна“ или „възнесение“.

* Повече за турските сериали: всеки четвъртък в приложението "Златно време" на вестник "Телеграф" и в телевизионната книжка в петък

Кристи Красимирова