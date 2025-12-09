У чени от САЩ са открили механизма, който позволява да се направи обратим процесът на стареене на кръвните (хемопоетични) стволови клетки, пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в сп. Cell Stem Cell.

Изследователите от медицинското училище "Икан" на "Маунт Синай" са установили, че ключова роля играе нарушената функция на лизозомите - клетъчни структури, отговорни за разграждането и преработката на молекулите.

Дефекти

С напредване на възрастта при лизозомите в стволовите клетки се наблюдават различни дефекти и необичайна активност. В резултат на това те стават по-неспособни да обновяват и възстановяват кръвоносната система, намалявайки способността на организма да се бори с инфекциите, което се наблюдава при по-възрастните хора.

стволови клетки



Използвайки авангардни методи за анализ, учените са установили, че лизозомната хиперактивация при мишки може да бъде потисната с помощта на инхибитор на вакуоларната АТФаза (натриево-калиева помпа - биологична структура, разположена по повърхността на клетъчната мембрана на клетките или по повърхността на мембраните на митохондриите).

Потенциал

Обработката с това вещество възстановява регенеративния потенциал на лизозомите. Когато те са били обработвани ex vivo (извън организма), ефектът е бил особено изразен, като кръвотворната способност на старите стволови клетки се е увеличила с повече от осем пъти. Изследователите също така са открили, че възстановяването на лизозомите потиска патологичната активация на специфичен механизъм, свързан с възпалението и стареенето.

Резултатите от изследването, цитирани от БТА, посочват лизозомите като ключова мишена за подмладяване на кръвотворната система. Авторите му смятат, че коригирането на лизозомната дисфункция може да залегне в основата на нови подходи към лечението на свързани с възрастта заболявания на кръвта и повишаването на ефективността на трансплантацията на стволови клетки при хора.