Един добре зареден с пособия ученически несесер достига цена от над 80 лева, колкото струва и среден клас раница.

Това показа проверка на „Телеграф“ в книжарниците, където вече се усещат вълненията за приближаващия първи учебен ден. Алтернативата е да се купи с поне наполовина по-евтин, но допълнително да се оборудва с комплект моливи, флумастери, чертожни инструменти, ножичка, острилка, лепило и гума. Такива могат да бъдат намерени и за около 10 лева, но здравината и дизайнът няма да са същите, а декорацията няма да отговаря на модата, която производителите налагат сред най-малките. Както при раниците и тетрадките, малчуганите карат родителите си най-често да им купуват и несесери, украсени с ликовете на любимите им анимационни герои или с фрагменти от най-популярните електронни игри, с които се забавляват на своите телефони, таблети и компютри.

„Все още не може да се каже дали има нов хит. От години масово купуват раници, аксесоари, а и тетрадки с „Майнкрафт“. „Фортнайт“ също е популярна игра и присъства като щампа или десен на много артикули. При най-малките традиционно популярни са колите, Спайдърмен, а при момичетата мотивите с Елза от „Замръзналото кралство“. По-големите търсят и спортни мотиви или такива с популярни изпълнители“, разказа пред „Телеграф“ служител в един от най-големите обекти на популярна верига книжарници.

Промоции

В някои от големите търговски вериги още от средата на август започнаха промоциите на тетрадки и ученически пособия в щандовете за нехранителни стоки. Тетрадките от 40 листа с тесни и широки редове или квадратчета, каквито ползват първолаците, струват по 95 стотинки. Още по-евтино могат да се намерят и при онлайн търговци и в други обекти. В общи линии цените започват от 70 стотинки и надхвърлят 15 лева за по-луксозни изпълнения със спирала и твърди корици.

Все по-голяма популярност набират и отделни чанти само за тетрадки, чиито цени започват от 8-10 лева, както и чантичките и кутиите за обяд, които могат да ви излязат и над 30 лева в зависимост от изпълнението. Търговците предлагат включително и термоварианти, които запазват температурата на поставените вътре продукти.

Съвети

По отношение на раниците и търговци, а и лекари ортопеди съветват да се подбират такива с ергономичен и подсилен гръб. Те подпомагат правилната стойка при носене, особено при най-малките от първи до четвърти клас. Пазарът изобилства от различни марки и модели, като най-евтините са по 20-30 лева, но на пръв поглед си личи, че качеството им не подходящо за носене на повече от 3-4 килограма. Средният клас ученически раници струват по 70-80 лева, а тези над 100 лева са още по-стабилни. Някои модели се предлагат и с гаранция от по 2 години. Тя не покрива щети по външния вид, протриване на плата или обезцветяване на декорацията, а касае предимно основните шевове, дръжката и циповете. Най-скъпите модели стигат до 650 лева. Интересното е, че най-скъпите се предлагат и на изплащане на до 10 вноски без оскъпяване.

„По отношение на цените не може да коментираме някаква съществена разлика спрямо миналата година. Има известно поскъпване, но то е само при някои артикули и рядко надхвърля 10 процента“, каза още консултант-продавачът.

Зареждане

Книжарниците вече масово са заредили новите учебни помагала, като в някои обекти те още са натрупани в кашони между щандовете. След като учебниците за всички от 1 до 12 клас станаха безплатни, именно помагалата във вид на учебни тетрадки, сборници и книги за ученика се превръщат в основен разход за родителите.

„Още от миналата година има промени в учебното съдържание за няколко класа и това налага по-сериозно зареждане. След предварителните родителски срещи стават ясни и изискванията на конкретните учители и тогава става наистина натоварено, направо лудница“, коментират още служителите в книжарниците.

Като цяло се запазва тенденцията и за макар и минимално поскъпване на учебните помагала, както и на учебниците по профилираните предмети, които не влизат в пакета на държавната помощ. Тя покрива само основните предмети, но не и тези по чужд език в езиковите гимназии или по специалните дисциплини в професионалните гимназии. В някои училища цената на комплект такива учебници може и да надхвърли 300 лева.

Марковите втора ръка вървят по 30 кинта

Марковите раници втора ръка за учениците вървят по около 30 лева, показа проверка на вестник „Телеграф“ в магазините за употребявани дрехи и стоки. По-малко от месец преди старта на учебната година търговците отчитат интерес към раниците втора ръка. По-евтините марки могат да се намерят и за под 20 лева. Раниците, които са ергономични с ортопедичен гръб и се рекламират като най-удачни за първолаците, пък вървят между 25 и 40 лева. Обикновено най-евтините такива, закупени нови, струват 150-160 лева. Раниците за малчуганите от детската градина пък вървят между 8 и 15 лева.

Държавата дава по 300 лв. на децата от 1-4 и 8 клас

Още от началото на юли и през тази година родителите на ученици от първи до четвърти и осми клас вече могат да подават документи за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Помощта се изплаща на всички семейства независимо от доходите.

Семействата с ученици в първи и осми клас, които желаят да получат помощта преди началото на учебната година, трябваше да представят удостоверителен документ, че децата им са записани в училище. Причината за това е, че в информационната система на МОН данните за проверка по служебен ред са актуални едва в началото на октомври. За продължаващите обучението си във втори, трети и четвърти клас проверка може да бъде направена и служебно. Помощта за ученици се изплаща на два пъти по 150 лв. – в началото на първия и втория срок, в случай че детето продължи обучението си. За получаването на второто плащане не се подава ново заявление, тъй като проверката дали детето продължава да учи отново е по служебен път.

Людмил Христов