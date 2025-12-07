Л иванският вариант на турския сериал „1001 нощ“ още държи зрителите под емоция. Може да я усетим и на небцето си – с кулинарно изкушение, в което дядо и баба сервираха на малкия Ибрахим.

Баба Надя в сериала "1001 нощ"

Майка му Сара се опита да му зададе въпроса харесва ли му лабне, но той беше толкова зает да лапа прословутото арабско цедено мляко, че не можа да й отговори.

Сара от "1001 нощ"

Същото предстои и на вас. Ето как се приготвя лабне.

Лабне

Продукти:

кисело мляко - 1 кг (за предпочитане пълномаслено или овче/козе, за по-богат вкус и кремообразна текстура)

сол - 1/2 до 1 чаена лъжичка (на вкус)

По желание: зехтин, сух риган, мента, червен пипер или други подправки за овкусяване или мариноване

Приготвяне:

Лабне

В голяма купа поставете цедка или гевгир. Покрийте цедката с чиста марля или тензух (може и филтър за кафе или чиста памучна кърпа). Към киселото мляко добавете солта и разбъркайте добре. Изсипете посоленото кисело мляко върху марлята в цедката. Съберете краищата на марлята и завържете плътно, за да се получи торбичка.

Идва ред на прецеждането. За целта поставете торбичката с млякото в цедката над купата (или я закачете на вързопче над мивката), така че да има достатъчно място за събиране на течността (суроватката).

Оставете да се отцежда за поне 12 до 24 часа, в зависимост от желаната гъстота. За по-твърдо лабне, подходящо за оформяне на топчета, може да отнеме до 48 часа. След като лабнето достигне желаната консистенция на крема сирене, прехвърлете го в купа.

Можете да го консумирате веднага, намазано на хляб и поръсено със зехтин и подправки, или да оформите малки топчета. Още един полезен съвет: оформените топчета лабне могат да се мариноват, като се поставят в буркан и се залеят със зехтин и подправки като риган, мащерка или лют червен пипер. Така приготвено лабнето може да се съхранява в хладилник до няколко седмици.

Ибрахим харесва лабне

Кристи Красимирова