Д ве затъмнения и равноденствие са от основните астрономични, но и астрологични събития на септември 2025 г.

В същото време бързите планети Меркурий, Венера и Марс правят важни аспекти, докато бавната Уран става ретроградна и отново разбърква картите, като не се знае кой какъв коз държи, възкликват астролози.

Преходи

Ето някои от най-важните преходи в астрологията на планетите през септември. На 2 септември в 16.23 софийско време Меркурий преминава в знака на Девата. А след това най-бързата планета в Слънчевата система преминава във Везни на 18 септември в 13.06 и там ще бъде до 6 октомври. Преди това на 6 септември в 07.53 Уран започва своето ретроградно движение. На 19 септември в 15.40 софийско време Венера навлиза в знака на Девата и там ще е до 14 октомври. На 22 септември в 10.55 Марс прекрачва прага на Скорпиона и остава там до 11 ноември. Пак на 22-ри, но в 21.19 ч., Слънцето преминава в знака на Везните и това, както е добре известно, е есенното равноденствие.

Уют

Девата е любимият знак на Меркурий. Преминаването му през това зодиакално съзвездие е свързано с комфорт и сила за бързия вестоносец на боговете. Астролозите казват, че транзитът на Меркурий през Дева е време за учене, анализ, структуриране на действията, за практически въпроси и постигане на конкретни резултати.

От 2 до 4 септември Меркурий образува квадратура с Уран. Според запознати с традициите на астрологията това е период на високи скорости, но и на прибързани действия и заключения. Новините и събитията в началото на септември могат да бъдат неочаквани, шокиращи и объркващи. Този период е особено важен за представителите на зодиите Дева и Близнаци, които са покровителствани от Меркурий. Казва се, че някои събития, съобщения или хора могат да нарушат спокойствието ви, както и да обърнат представата ви за света с главата надолу.

На 18 септември Меркурий преминава във Везни, където ще остане до 6 октомври 2025 г. Меркурий се чувства комфортно и в този знак, отговарящ за сътрудничеството и компромиса, но ще започне транзита си с напрегнати аспекти към Сатурн (който е ретрограден още от юли). Това ще се случи в Риби (Сатурн се връща в този знак на 1 септември) и в посока на Нептун в Овен. Аспектът се смята, че ще упражнява силно влияние от 17 до 20 септември. През този период могат да възникнат дребни кавги, разногласия и разочарования. Може би всичко няма да върви по очаквания начин и това да предизвика известна тревожност. От 20 септември Меркурий спокойно трябва да премине във Везни, което означава, че ще ни бъде лесно да преговаряме с другите, да учим, да правим покупки и да работим в партньорство.

Обрат

На 6 септември сутринта Уран започва своето обратно движение. Любопитно е, че то се случва в ос към звездата Атик, която се намира точно в петата на съзвездие Персей. Астролозите виждат в това възможност за обърквания, непредсказуемост и изненади, които не е задължително да са с негативен нюанс. Атик заедно с Уран започнаха силно астрологично взаимодействие още през юли, а в началото на есента то ще стигне своя връх. Според астролозите ситуациите, които бяха важни през юли и август, но останаха замъглени в личен план или в обществото, сега ще започнат да се изясняват, но не постепенно и плавно, а рязко, понякога дори грубо. До края на октомври Уран ще се движи назад под егидата на знака на Близнаците, ограничавайки свободата ни и създавайки пречки по въпроси, изискващи бързина и светкавични решения. След това, на 8 ноември, Уран се завръща в Телец. Връзката с този зодиакален знак винаги е вълнуваща и разтърсваща, но със сигурност ще внесе повече стабилност и яснота, твърдят вещи в разгадаването на тайни от звездите и планетите.

Според Птолемей Атик има астрологично влияние, подобно на Юпитер и Сатурн. В развитието на тази теория за системното тълкуване на звездите Атик е свързан с елемента Въздух на четвърто ниво на проявление, а като звезда от клас B1 е свързан със Сатурн и слабо фоново влияние на Юпитер. Според тази теория Атик означава интелектуално разбиране на кармичните модели в собствения живот, което може да даде наистина магически сили. Атик има нееднопосочно влияние в астрологията.

До 22 ноември планетата на прогреса Уран ще забави максимално темпото. Това е знак, че глобалните промени и прогресът ще замръзнат за известно време, ще се завърнат стари трудности, тревоги, свързани с финанси, ресурси и комфорт. Уран в Телец сочи слабите места на всеки: кой се е грижил лошо за тялото си, кой не е спестил парични резерви и не е искал да се съобразява с финансова грамотност, кой не е забелязвал истинските си нужди и желания. Едва след като уредите старите си дела и усетите солидна почва под краката си, можете да се подготвите за новия период на транзита на Уран в Близнаци.

От 4 февруари 2026 г. Уран ще се върне към директно движение и на 26 април ще влезе в знака на Близнаци, където ще остане до 2033 г. Следващите седем години от транзита на Уран през Близнаци се смята, че ще се различават значително от предишните в Телец. Времето ще тече по-бързо, технологиите ще се развиват по-бързо, откритията, събитията, новините, законите и трансформациите ще се променят с огромна скорост, гласят прогнозите. Затова до края на 2025 г. имаме възможност да подредим нещата, да се подготвим психически и физически за предстоящите промени. Смята се, че ретроградният Уран е важен на първо място за Телец, Водолей, Лъв и Скорпион.

Логика

На 19 септември Венера преминава в Дева, където ще остане до 14 октомври. Прагматичният и логичен знак Дева се смята за сравнително трудна позиция за Венера, която я сдържа и ограничава в желанията й. И не е въпрос само на сезон – в случая есенен, когато започват да се броят пилците, но и на факта, че Венера е на гости на Дева и заради това е длъжна да приеме нейните условия – брой си парите, спестявай, осигури удобствата, грижи се за здравето си, избери партньор за цял живот, а не за мимолетна романтика. Тоест – избери практичното пред красивото, за да бъдат нещата в ред и на спокойствие.

От 20 до 23 септември Венера е в напрегнати отношения с Уран (точният аспект е на 20 септември). И въпреки че Девата е последователен и благоразумен знак, тя все пак се управлява от бързата планета Меркурий, а в отношенията й с Уран това води до светкавици, ураган от страсти, любов от пръв поглед, потапяне в басейна с главата надолу, без да се знае докъде може да се стигне, внезапни решения, които променят живота за миг. И всичко това по време на слънчевото затъмнение, което трябва да се случи на 21 септември, тоест решения, събития – всичко това е с нюанс на предопределеност, с последствия в продължение на девет или дори осемнайсет години, изчисляват астролозите.

Марс

На 22 септември Марс преминава в потайния и своеобразен Скорпион и ще остане там до 11 ноември. Марс в Скорпион е силен, обича неща като екстремните спортове, опасността, властта и мистиката. Планетата на огъня обаче започва транзита си с напрегнат аспект към Плутон, който ще продължи от 22 до 25 септември (точният аспект е на 24 септември). През този период ще бъдем подвластни на емоциите, водени от инстинкти, отсичат астролози. С усилия и решителност можем дори да постигнем успех във финансовата сфера, любовните афери или в което и да е любимо за нас дело. В най-лошото си проявление аспектът изостря подозрителността, желанието за контрол и манипулация, а това може да доведе до изненади и не много добри неща в семейството, обществото и особено в международните отношения, твърдят експертите по астрология.

На 22 септември вечерта Слънцето преминава във Везни и ще се движи там до 23 октомври. Слънцето в този зодиакален знак е символ на желанието за баланс, изтънченост, необходимостта за действие в партньорство, нуждата от хармония, вдъхновение и естетика.

Преди всичко транзитът на Слънцето през Везни се смята, че ще помогне, вдъхнови и донесе късмет на самите представители на знака Везни, както и на Близнаци, Водолей, Лъв и Стрелец. От 23 до 25 септември Слънцето е в напрегнат аспект с Нептун. През този период е необходимо да бъдем внимателни при общуването с непознати. Това е време на самозаблуда, съмнение и липса на вяра в собствените сили. В същото време, въпреки дисхармоничния аспект, периодът е идеален за стартиране и развитие в областта на изкуството, модата и развлеченията, възкликват астролози.

На тъмно

В последните дни на лятото коридорът на затъмненията ще бъде открит от пълното лунно на 7 септември в 16 градуса на Риби в 21.09 ч. софийско време. А краят е белязан от частичното слънчево затъмнение на 21 септември в 30 градуса на Дева в 22.55 ч. българско време.

Обикновено има две до четири затъмнения годишно, ако са повече, тогава годината се счита за кармична, особено съдбовна. През 2020 г. имаше шест затъмнения, две слънчеви и четири лунни. Тази година са 4, две вече се случиха през март и още две ни очакват през септември, тоест можем да кажем, че годината не носи никакъв фатален товар, напротив, може да се счита за окончателна, изясняваща нещата, вярват астролозите.

Тезата е, че след като септемврийските затъмнения са средният, междинен резултат, то така ще можем да видим по-отчетливо пълната картина, но тя ще се прояви окончателно със затъмненията през 2026 г. Ако тази година все още живеем под властта на Лунните възли – в оста Риби (мъдрост, завършеност) – Дева (анализ, подреждане), то догодина Лунните възли ще променят вектора си и ще се преместят към оста Лъв (създател) – Водолей (прогрес). Затова, започвайки от септември 2025 г. и до август 2026 г., е важно да направим място за новото, да се отървем от всичко, което не ни харесва, което не работи, гласи съветът.

Слънчевите затъмнения сега се случват при новолуние и дават мощен тласък на събития, които ще станат значими в живота и ще донесат осезаеми промени. Лунните затъмнения този път се случват при пълнолуние и засягат емоционалната сфера, кулминират някакво събитие, което завършват. Смята се, че основно затъмнението упражнява своето влияние седмица преди и седмица след края си. Но събитията, които се случват през този период, имат по-дълбок и дългогодишен смисъл, отколкото при обикновено новолуние или пълнолуние.

Домакини

Господарят на лунното затъмнение е Нептун, който завършва точен хармоничен аспект с висшите планети Плутон и Уран. Те са ретроградни, което означава, че времето за преструктуриране на външния план все още не е дошло, а всички промени са скрити от нас – те се случват, но техните последици и мащаб са трудни за оценка сега. Луната е в 16 градуса на Риби – това е градусът на риска, безстрашието, вълнението и разпознаваемостта. Луната е в съвпад с двойната звезда Ахернар от съзвездието Еридан (небесната река) – тази ярка звезда се нарича „ангел“ или „огнен меч“, който изгаря злото. Това е победа над враговете, над собствените лоши навици, както и желание за проява на милост и лидерски качества. В същото време е в сила разрушителният аспект на Марс и в случая Юпитер, което предполага, че под прикритието на добри дела можем да бъдем въвлечени в опасна игра, други ще се опитат да забогатеят за наша сметка. Самите ние можем да тръгнем по грешен път, вярвайки, че изпълняваме волята на съдбата. А друго тълкуване може да бъде: победа благодарение разкриването на тайна, освобождаване от мрежа от лъжи, изобилие от невярна информация.

Това лунно затъмнение предполага също финансови загуби, разочарование от избрания път. Седмица преди и седмица след затъмнението ще бъде по-трудно да се следва верният път, да се запази равновесие в живота, вероятност от нарушаване на емоционалния баланс. Ще ни е кофти и няма да знаем от какво.

Коридорът на затъмненията се затваря от частичното слънчево на 21 септември в 30 градуса на Дева в 22.55 ч. Домакин тук е Меркурий, който ще бъде на 6 градуса от знака Везни по време на затъмнението и ще бъде в съвпад със Слънцето и Луната. Темите на Меркурий излизат на преден план – информация, съобщения, транспортни средства и комуникации, документи, споразумения, преговори, деца, животни, образование, търговия, връзки. Затъмнението в Дева е свързано с работа, здраве, служба на обществото, ред и структура. То попада в серия, обвързана с дългогодишни тревоги за близки, здраве или проблеми с документите и комуникациите, излизащи на повърхността. Това може да се прояви като обезпокоителни новини за любим човек или като документи, взети вкъщи. Всяка новина ще има усещане за предопределеност. Луна и Слънце са в 30 градуса на Дева – градусът символизира обстоятелства, които невинаги отговарят на нашите очаквания.

Аспектът на Венера в квадратура с Уран е най-въздействащият – той е напрегнат и с нотка на истерия. Ще бъде много трудно да контролираме чувствата си, ако не и почти невъзможно, смятат астролози. Това може да е сблъсък с лъжа, грешка, предателство, разочарование – все от тоя род. Новини, свързани с нашия комфорт, финансови възможности, положени усилия, могат да не се отразят по най-добрия начин. За някои това обаче може да се прояви като постигане на резултат след много години борба и упорит труд. Или може да дойдат новини, които напълно ще променят обичайния начин на живот.

Смята се, че най-силно от двете затъмнения ще са засегнати, но не задължително в отрицателна посока, зодиите Риби, Дева, Стрелец и Близнаци, които могат да почувстват тревожност и промени в настроението. За Близнаците тревогите са свързани с неочаквани новини или прозрения, които ще повлияят на кариерата или житейските им цели. В личния живот нечия връзка може да завърши с раздяла. За Стрелец – промени в дома, в отношенията с родителите, тревоги за тях. Преместване или решение за смяна на местоживеенето. За Риби и Дева областите на тревога са децата и парите. Възможно е да има неочаквани решения, новини, съобщения. Също така Рак и Везни ще усетят силата на затъмненията (предимно негативна). Планове и надежди може да се сринат. За някои това ще се прояви като внезапни промени, болезнени и неприятни, свързани с работа, дом, преместване, но очевидно необходими, защото септемврийските затъмнения символизират завършвания, прошка и раздели. Това е моментът, в който слагаме точка и продължаваме напред. И затъмнението ще покаже с кого, как и накъде ще се отправим.

Георги П. Димитров