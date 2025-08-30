Д иета против бръчки действително съществува. Това не е мит, нито измислица. Учените са доказали, че консумирането на храни, богати на антиоксиданти, на омега три и омега шест мастни киселини и витамини, е способна да забави образуването на свободни радикали в клетките на кожата и да забави процеса на стареене, пише viewsofia.com.

Промените в диетата трябва да бъдат придружени с промени в начина на живот – достатъчен пълноценен сън, грижа за кожата, отказ от пушене, умерена употреба на кафе, алкохол и упражнения за мускулите на лицето.

Продукти

За да избегнем преждевременната поява на бръчки, трябва да употребяваме всеки ден най-малко три от следните полезни продукта:

- На първо място сьомга, скумрия, пъстърва. Мазната червена морска риба е източник на колаген и полезни незаменими мастни киселини. Никой друг продукт не притежава такава балансирана комбинация от мазнини и протеини. Именно рибата е в състояние да ускори възстановяването на клетките на кожата.

- Много е важно да се насити организмът с витамини от група В. Те се съдържат в лененото семе, така че маслото от ленено семе може да се използва при приготвянето на салати и сосове.

- Листни зеленчуци - всички видове, добавяне на свежи зелени подправки към супи и ястия. Така можем не само да подобрим външния вид на кожата, но също така да успокоим и нервите си. Доказано е, че зелените зеленчуци притежават антистресово действие и имат ефект, подобен на успокояващите билкови чайове.

- Говорейки за чай е по-добре да се откажем от черния, а зеления чай да консумираме разумно, не повече от 4-5 чаши на ден. Любимо питие трябва да ни стане богатият на флавоноиди и антоцианини чай каркаде. Тази напитка не само възстановява еластичността на кожата, но също така подобрява кръвообращението и поддържа здравословната руменина на кожата.

Отлично средство за тена на лицето са три зеленчукови салати на ден. Ежедневната консумация на салати от пресни моркови, цвекло, японска ряпа, както и необходимите витамини ще хранят нашата кожа. Полезни са и доматите. Освен това съдържащият се в тях ликопен е добро профилактично средство за онкологичните заболявания.

ДИЕТА ПРОТИВ БРЪЧКИ: забранени продукти

Злоупотребата с някои видове храни може да доведе до дехидратация на кожата на лицето и появата на първите бръчки. Към тези продукти се отнасят:

- всички солени храни;

- зеленчуци, месо, риба в марината;

- всички алкохолни напитки;

- мазни супи с много сол и подправки;

- мазни солени сосове;

- майонеза;

- сельодка, червена риба със сол.