Н овата книга на писателката Катя Антонова „Наръчникът на Ванилия за добри дела“ ще бъде представена на 7 декември от 12:45 часа в театър „Сълза и смях“, съобщиха издателите от „Рибка“.

В книгата героинята Ванилия от „Феята от захарницата“ разказва девет нови истории.

„Всички книги от поредицата за „Феята от захарницата“ са написани с много любов, но тази е особено специална. Не само защото предлага нова среща с любимата ни героиня, а защото има важна мисия – да тласне децата към истински добри постъпки.

Не просто да вършат някакво уж добро, което не разбират, а осъзнато да се стремят да бъдат по-стойностни хора, уважавайки себе си и другите“, казва авторката.

„Наръчникът на Ванилия за добри дела“ излиза малко след осмия рожден ден на „Феята от захарницата“. От първото си издание до днес шестте части от поредицата са отпечатани в общ тираж от над 200 000 копия, казват издателите.

За Катя Антонова „Наръчникът на Ванилия за добри дела“ е като „меланж“, събрал най-доброто от „Феята от захарницата“ и друга нейна обичана творба „Двете кралства“. Освен с „Двете кралства“ и поредицата „Феята от захарницата“ Катя Антонова е позната на българската публика и с поредицата „Какво значи да си…“, „Принцесешки истории“ и „Рибка“.

През 2022 г. Катя Антонова е отличена като най-четен детски автор на Осмото издание на наградите на Столична библиотека. През 2025 г. получава наградата, присъждана с гласуване на деца - „Бисерче вълшебно“, и Националната награда за детска литература „Константин Константинов“ в категорията „Автор“.

