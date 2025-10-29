П овишената пикочна киселина или хиперурикемия е хронично метаболитно заболяване, характеризиращо се с необичайно повишени серумни нива на пикочна киселина, които се дължат на намалена екскреция от бъбреците и/или на повишено производство на пикочна киселина.

Високите нива на пикочна киселина предизвикват подагра – форма на възпалителен артрит, който засяга всеки трети мъж и всяка пета жена. Освен основен рисков фактор за развитието на подагра, повишената пикочна киселина допринася и за развитието на някои хронични заболявания, като диабет, сърдечно-съдови заболявания, бъбречни проблеми и други.

Хиперурикемията се причинява от излишък на пикочна киселина в кръвта поради повишено производство на пикочна киселина и/или нарушена бъбречна екскреция на урат, което е често срещан и изключително болезнен възпалителен артрит . Освен това е независим рисков фактор за коронарна болест на сърцето, хипертония, диабет и други заболявания.

Понастоящем има много лекарства, използвани в клиничното лечение за понижаване на пикочната киселина, но има много странични ефекти, като главоболие, алергии, обриви, повишена аминотрансфераза, нефрит и други нежелани реакции, противопоказания за пациенти с бъбречна дисфункция. Необходимо е засегнатите да намерят и алтернативни начини за справяне с проблема, тъй като неглижирането на проблема води до сериозни здравословни състояния и обща увреда на целия организъм.

1. Пийте много течности

Добрата бъбречна функция е от решаващо значение за премахване на излишната пикочна киселина от тялото. Когато приемате достатъчно вода и неподсладени течности се поддържат бъбречните функции и по този начин се контролират нивата на пикочна киселина.

2. Използвайте ябълков оцет

Съществуват данни, че ябълковят оцет действа благоприятно при подагра и може да намали нивата на пикочна киселина в телото. Това се свързва главно с алкализиране на урината и оттам по-лесно преобразуване на пикочната киселина във водоразтворимо съединение, което по-бързо да премине през бъбреците.

3. Добавете 2 лимона към водата си

Лимоновият сок стимулира образуването на калциев карбонат от панкреаса и по този начин също алкализира кръвта и урината и по този начин неутрализират киселините, включително и пикочната киселина. След проведено пилотно 6 седмично проучване върху 75 лица, които са изпивали 2 лимона дневно, разтворени в 2 литра вода, се наблюдава статическо повишаване на pH на средата, а също така и понижаване на серумният креатинин и нивата на пикочната киселина.

4. Приемайте концентриран сок от череши

Екстрактът от череша ефективно намалява високите нива на пикочната киселина в кръвта, предотвратявайки отлагането на нейните кристали около ставите. Притежава също мощно антиоксидантно действие и доставя на организма изобилие от антоцианини, флавоноиди и обезболяващи съставки, които успешно действат срещу възпалението и сковаността при подагра.

5. Включете коприва е менюто си

Има безброй ползи от употребата на коприва, но тази срещу подаграта е една от най-важните. Копривата действа по няколко механизма – от една страна потиска ксантин оксидазата, която превръща пурините в пикочна киселина, а от друга страна влия върху транспортирането на пикочната киселина и извеждането и вън от организма. Екстракт от коприва може да се приема и профилактично за предотвратяване на хиперурикемия, и като средство за намаляване на пикочната киселина.

6. Пийте чай от полски хвощ

Полският хвощ има много силен диуретичен ефект и подпомага изхвърлянето на уратните камъни, следствие на повишената пикочна киселина.

Допълнителната полза от употребата на Хвощ се свърза със съдържанието на органичен силиций, който действа болкоуспокояващо, особено при възпалителни заболявания на ставите.

7. Яжте храни, богати на фибри

Диетичните фибри представляват несмилаеми растителни полизахариди, които присъстват в големи количества в плодовете, бобовите растения, зеленчуци и зърнени култури. Те се считат за основен здравословен компонент и е доказано, че намаляват риска от метаболитни нарушения, включително и от подагра.

Нивата на пикочна киселина се определят между баланса на чернодробното производство на урат и пътищата му за отвеждане през червата и бъбреците. По този начин се свързват с приема на фибри, понеже те имат потенциала да подобрят бъбречната функция, а също така и да увеличат скоростта на чревния транзит и фекалния обем.

8. Избягвайте пурините

Когато нивото на пикочна киселина в организма Ви е високо, тогава трябва да се намалят и напълно изключат от дневното меню храни и напитки, богати на пурини. Такива са: сьомга, морски дарове, скумрия, аншоа, червено месо, черен дроб, карантии, грах, алкохол и храни и напитки, които са приготвени с царевичен сироп, който е с високо съдържание на фруктоза. Вместо това трябва да се наблегне на протеини с ниско съдържание на пурини, като: яйца, пилешко, пуешко и патешко месо, риба тон, ядки, зехтин, маслини, авокадо и други зеленчуци. Бирата и дестилираните алкохолни напитки са свързани с повишен риск от подагра и повтарящи се пристъпи. Умерената консумация на вино обаче не увеличава риска от пристъпи на подагра. Избягвайте алкохола по време на пристъпи на подагра и ограничете алкохола, особено бирата, между пристъпите.

9. Движете се редовно

Редовното движение и упражненията могат да спомогнат много за намаляване на пикочната киселина. Вместо тежки и изморителни упражнения, болните могат да се насочат към туризма, колоезденето, плуване и разходки в парка. Пилатес и йога са полезни за изграждане на сила и тонизиране на тялото, а тренировки със собствено тегло – за трениране на съпротива и сила. Движението подпомага циркулацията на кръвта и лимфиният дренаж, като по този начин съдейства за извеждане на излишните течности.

10. Използвайте билкови хранителни добавки

Тук много важно е да се отсеят качествените хранителни добавки, които освен, че са ефикасни, също са и БЕЗОПАСНИ.

От многообразието на пазара, човек лесно може да се заблуди и обърка. За да е безопасна за пациентите, хранителната добавка трябва да отговаря на регламенти, произтичащи от европейски директиви и да се отнася към задължителните изисквания в законът за храните. Контролният орган, който следи за това е Българска Агенция по Безопсност на Храните. Тя поддържа регистър, в който са вписани всички одобрени хранителни добавки и всеки пациент може да свери дали продуктът към който се е насочил, е одобрен и безопасен.

Един от най-ефикасните продукти, които се продават в аптечната мрежа без рецепта, е билковият „Подагразон“. В него се съдържат всички важни растителни екстракти, които доказано намаляват нивата на пикочна киселина и пазят от подагра.