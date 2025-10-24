Д етските ваксини срещу грип, които се пръскат в носа, от днес трябва да са по аптеките, научи „Телеграф“. Очаква се на свободния пазар да има 15 000 бройки. 

Дози

Ваксината е показана за имунизация при деца от 2-годишна възраст нагоре, като се прилага чрез впръскване в носа. Децата под 9-годишна възраст, които не са ваксинирани през живота си срещу сезонен грип, следва да получат две дози от ваксината през 28-дневен интервал.

Ваксинация срещу грип при деца се извършва от лекар в лечебно заведение или в имунизационен кабинет на РЗИ при закупуването ѝ от родител от аптечна мрежа.

Ваксинация срещу сезонен грип се препоръчва за всички деца, като от особено значение е за деца с хронични заболявания, при които грипно заболяване може да доведе до влошаване на здравословното състояние. Назална ваксина срещу грип не следва да се прилага при деца с имунна недостатъчност или на имуносупресивно лечение. 

Шарка

Очаква се ваксината за варицела при децата да стане задължителна у нас от следващата година. Оказва се, че в последните няколко години има четворен ръст на интереса към нея.

Данните, които са вписани в НЗИС, показват, че през 2022 г. има 1605 приложени дози; през 2023 г. има 5345 приложени ваксини; през 2024 г. има 8025 приложени ваксини; а през 2025 г. до момента са 8215 приложени ваксини, от което става ясно, че интересът към ваксинацията расте, отбелязаха от здравното министерство. 

