Какво показва статистиката:

Между 60 и 80% от посещенията при личния лекар, са свързани със високи нива на стрес и тревожност;

Много от хората не подозират, че източникът на повечето здраволовни оплаквания са именно те;

Едва 3% от пациентите търсят помощ, за да се справят със стреса и тревожността.

Повишената тревожност и стрес са не само главни виновници за появата на психически разстройства, те оказват негативно влияние на целия организъм. Затова могат да бъдат причина за развитието и много други заболявания и състояния (от акне до сърдечно-съдови проблеми и диабет), които да разстроят ежедневието ни.

Ето как прекомерният стрес влияе върху човешкото тяло?

Хормоните на стреса адреналин и кортизол, които се отделят от надбъбречната жлеза при даден стресов фактор, ускоряват ритъма на сърцето и допълнително кръв започва да се пренасочва към частите тялото, чиято главна задача е да отговорят на заплахата. Такива са например мускулите, сърцето и т.н. Когато потенциалният страх изчезне, хипоталамусът трябва да изпрати сигнал до всички системи да се върнат към своята нормална функция. Когато обаче стресорът остане или централната нервна система не успее да се нормализира, реакцията при заплаха ще продължи и организмът ще е в постоянна готовност за „бий се или бягай“.

Специалистите са единодушни, че има връзка между стреса и сърдечно-съдовите заболявания. Както се спомена, стресовите хормони карат кръвоносните съдове да се свиват и да пренасочват и изпращат повече кръв към мускулите и други части от тялото, за да може организмът да отговори подобаващо на заплахата. Но пък тази реакция повишава кръвното налягане и в резултат на това честият или хроничен стрес ще накара сърцето да работи усилено твърде дълго, с което се увеличава риска от инсулт и инфаркт.

Доказано е, че хроничният стрес предизвиква хаос в червата и много често е свързван със стомашно-чревни проблеми, като дисбиоза (дисбактериоза), спазми, гадене, диария, синдром на раздразненото черво и повишен риск от образуване на язви.

Дългосрочните последици от прекомерните нива на тревожност, водещи до пренапрягане на мускулите, могат да доведат до омагьосания кръг „стрес-болка-стрес-болка“. И често засегнатите имат оплаквания за главоболие, болки във врата, гърба, раменете и челюстта.

Стресът влияе негативно и върху кожата, като може да възпали акнето и да предизвика симптоми на псориазис и екзема. „Стресовото акне“ се проявява обикновено в най-мазните части на лицето, като Т-зоната.

Когато тялото е под стрес, надбъбречните жлези задействат освобождаването на глюкоза, което често води до повишени нива на кръвна захар в кръвния поток. Повишаването на кръвната захар в стресови ситуации е важно, тъй като на тялото трябва да повиши нивата на горивото (глюкозата) в подготовка за предстоящите физически и умствени дейности. Повтарящите се епизоди на стрес могат да причинят сериозни промени в нивата на кръвната захар, което да отключи диабeт тип II.

Пренапрежението ни прави по-уязвими и към инфекции, вируси и настинки. Това е така, защото, когато организмът е стресиран, способността на имунната система да се бори с антигените е намалена.

Ежедневното психическо свръх натоварване оказва влияние и на сексуалните функции, като понижава либидото. Когато стресът е хроничен, тялото използва половите хормони, за да отговори на повишените изисквания за по-високо производство на кортизол, намалявайки интереса към секса.

Стресът и тревожните разстройства влошават и качеството на съня, проявено в трудно заспиване, събуждане твърде рано, неспокоен сън, събуждане с чувство за умора.

Стресът и тревожността трябва да се разглеждат като физическо заболяване, което ако не се лекува няма да отмине, а напротив, здравословните проблеми ще се задълбочат. Затова са необходими адекватни и навременни мерки за справяне с хроничните пренапрежение и безпокойство.

Специалистите съветват да има повече движение, балансирана храна и занимания с дейности, които са приятни и разтоварващи. Но понякога само това не е достатъчно.

