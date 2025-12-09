„Ще имаме среща с директорите на болниците и ще видим какво може да се постигне за увеличаване на финансовия ресурс за трудовите възнаграждения.“

Това коментира пред журналисти здравният министър Силви Кирилов по повод исканията на медицинските сестри за по-високи заплати. „И с основание ги искат. Медицинските сестри са уникални български жени, които са и майки. Трудят се от години и са изградени професионалисти. Не е хубаво да се спекулира с техния труд“, добави той.

Бюджетната комисия прие на първо четене бюджета на Здравната каса за 2026 г. с 12 гласа „за“ и 8 „против“.

В преработения вариант отпаднаха заложените 260 млн. евро за възнаграждения на младите лекари и медицинските сестри, както и текстовете, определящи минимални заплати за двете професии.

Вместо това в държавния бюджет през Министерството на здравеопазването се предвиждат 30 млн. евро за стартиране на програма за подкрепа на лекари специализанти – без да включва медицинските сестри.

„Ще се определи срок от два месеца, в който да бъде разработена методология за разпределение на средствата, за да достигнат до специализантите. След това ще направим анализ и ще търсим разширяване на програмата с нови средства“, заяви министър Кирилов.

Опозицията отправи остри критики. Асен Василев от ПП–ДБ определи проекта като „скандален, отразяващ човеконенавистна философия“. „Имам чувството, че искате да уморите българските граждани и да изгоните лекарите и медицинските сестри от държавата“, каза той.

Според Венко Сабрутев от ПП–ДБ този бюджет е „за кошчето“, тъй като стимулира корупцията и фалшификациите. Той посочи като проблеми надутите цени на лекарства, купувани от частни болници, и фалшивите хоспитализации.

Сабрутев заяви, че дори 7-годишната му дъщеря се води хоспитализирана, а министърът го призова да посочи за коя болница става дума.

София Симеонова