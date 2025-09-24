Alibaba обяви „знаково сътрудничество“ в областта на изкуствения интелект (ИИ) с американския гигант в производството на чипове Nvidia, което според китайската компания ще ускори разработването на хуманоидни роботи.

Новината дойде след поскъпването на акциите на Alibaba с повече от 9% в Хонконг, след като главният изпълнителен директор Еди У разкри планове за по-нататъшно увеличаване на разходите за ИИ.

Китай и САЩ са въвлечени в ожесточена технологична битка, а базираната в Калифорния Nvidia играе ключова роля в състезанието за напредък в областта на полупроводниците, предаде АФП.

Вашингтон ограничава износа на най-усъвършенстваните продукти на Nvidia за Китай, които са важна част от революцията на генеративния ИИ.

Alibaba, която управлява някои от най-големите онлайн платформи за пазаруване в Китай, съобщи, че си сътрудничи с фирмата в областта на физическия ИИ.

Китайската компания заяви, че нейното облачно подразделение интегрира „пълния набор от софтуерни продукти на Nvidia за физически ИИ, което бележи важен етап в сътрудничеството“ в тази област.

„Инициативата предоставя на разработчиците цялостна, облачна платформа за ускоряване на напредъка в хуманоидната роботика и решенията за физически ИИ“, се казва в изявление.

Alibaba направи съобщението в Ханджоу на подфорум на годишната си конференция за разработчици, където сред участниците бяха мениджъри от Nvidia и Alibaba Cloud Intelligence.

Компанията обяви през февруари, че ще похарчи най-малко 380 милиарда юана (53 милиарда долара) за ИИ и облачни изчисления през следващите три години.

Цената на акциите на компанията скочи след коментарите на главния изпълнителен директор У по време на събитието в Ханджоу.

„Активно продължаваме с инвестицията от 380 милиарда в инфраструктурата за ИИ и планираме да добавим още“, заяви той.

Енергията, консумирана от глобалните центрове за данни на Alibaba Cloud, ще се увеличи десетократно до 2032 г. в сравнение с момента, в който генеративните чатботове с ИИ се появиха на сцената през 2022 г., добави У.

През март Китай обяви планове за трилион юана в подкрепа на технологични стартиращи компании, включително в областта на роботиката и ИИ.

Според официални статистики страната вече е най-големият пазар в света за индустриални роботи.

Пекин изрази опасения за националната сигурност във връзка с чиповете на Nvidia и призова китайските компании да разчитат на местни доставчици на полупроводници.

Миналата седмица главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг каза, че е разочарован от информацията, че Пекин е забранил на големите китайски технологични компании да купуват чиповете RTX Pro 6000D на неговата компания – най-модерни процесори, произведени специално за страната.

Това стана, след като миналия месец САЩ потвърдиха, че Nvidia ще плаща на Вашингтон 15% от приходите от продажбите на определени чипове в Китай.