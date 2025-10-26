Н ад 41% инфлация за последните пет години – това показват най-новите данни на Националния статистически институт.

Само през последните 12 месеца цените на храните са литнали нагоре с над 20%, а хората вече усещат удара по джоба си, пише NOVA

На пазара в Монтана Марина Ташкова пазарува с калкулатор в ръка.

„Кашкавалът беше 10 лева, сега е 11. Само за два месеца! До Нова година не се знае още колко ще поскъпне“, казва тя.

Купувачите потвърждават – всичко е скочило двойно:

„Абсолютно всичко е вдигнато. Няма нещо, което не е поскъпнало“.

Хлебопроизводителят Валери Кръстев от Монтана обяснява, че макар хлябът да изглежда стабилен, повишеното ДДС от 20% реално вдигна цената на насъщния.

„ДДС на хляба трябва да падне – иначе ще стане лукс, а не храна“, предупреждава той.

От КНСБ също отчитат тревожна тенденция – храните поскъпват отново.

„Сирене, мляко, кашкавал – всичко върви нагоре. Пилешкото поскъпна, кафето направо излетя от юни до октомври. Дори и зеленчуците извън сезона растат в цената,“ казва Мария Лазарова, областен координатор на синдиката в Монтана.

Въпреки надеждите за стабилизиране, хората по пазарите не вярват на обещанията: