1156 българи са декларирали лични доходи в размер на над 1 милион лева за 2024 г. Това показват данни на Националната агенция за приходите.

643 физически лица пък са обявили, че през миналата година са получили доход в диапазона между 750 хиляди и 1 милион лева. Тези с доходи от 500 000 до 750 000 лева са били 1623. Между 250 000 и 500 000 лева за годината са взели 5827 души. Лицата с годишна данъчна основа от 100 000 до 250 000 лева са 26 412. Между 50 000 и 100 000 лева са получили 48 933 души. Това прави доходи между 4167 и 8333 лева на месец.

Хората, получили през 2024 г. между 10 000 и 50 000 лева, възлизат на 244 377 души. Това означава, че месечните им доходи са варирали от 833 лева до 4167 лева.

Повечето българи работят за заплата до 2000 лева. Толкова на месец заработват близо 70% от работещите хора у нас.

Българинът с най-висок доход през миналата година е декларирал пред НАП 70 милиона лева. Солидните му приходи дошли основно от продажба или замяна на акции, дялове и други финансови активи.

Имоти

4329 българи са се сдобили с имот в чужбина, става още ясно от данните на НАП. Те са длъжни да обявят, че притежават недвижима собственост зад граница в приложение към данъчната декларация. Имотите са пръснати по целия свят – от Австралия и Аруба до Уругвай и Япония.

Както „Телеграф“ съобщи, тази година НАП проверява българи, сдобили се с имоти в Гърция. Те са и най-многобройната група сред нашенците, притежаващи недвижимост зад граница. Целта на проверките е да се направи сравнение между декларирани доходи и имущество. Ако има разминаване, се извършва ревизия, за да се установят укритите доходи и дължимия допълнителен данък.

София Симеонова