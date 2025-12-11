И стински газов срив удари столицата! Неочаквана авария остави хиляди домакинства в София без отопление и топла вода, а засегнатите квартали са почти половин град.
По информация на „Овергаз“ подаването е прекратено точно в 14:00 ч., но най-притеснителното е, че никой не знае кога ще бъде възстановено.
Без газ останаха цели райони, включително „Витоша“, „Студентски град“, „Младост“, „Манастирски ливади“, „Малинова долина“, „Драгалевци“, „Симеоново“, „Кръстова вада“, „Панчарево“, „Дружба“, „Бистрица“ и „Хладилника“.