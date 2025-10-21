М аската на Хелоуин е 10 пъти по-скъпа от тениска с лика на Патриарха на българската литература Иван Вазов в навечерието на Вси светии и Деня на народните будители, показа проверка на „Телеграф“. Търговците признават, че артикулите за католическия празник са значително по-търсени, отколкото тези за нашенския.

Оказа се, че Хелоуин вече набира повече популярност сред по-порасналите деца, отколкото при малчуганите.

Секси

Секси облекло на Червената шапчица е хит сред дамите над 20-годишна възраст. Цената на оскъдните хелоуински одежди е 134 лева. За почти толкова пък младите мъже залагат на дяволски рога. Между 100 и 200 лева те могат да се превъплътят и на големия лош вълк или пък да влязат в ролята на граф Дракула. Съответните грим и аксесоари вървят заедно с комплектите. За децата пък има различни костюми за Вси светии. Изборът и тази година е огромен, а голям хит са черните пера, както и ангелските крила. Тях може да ги намерим на цени от 20 до 50 лева. Костюм на зомби, монахиня с кръст или дявол се предлага между 40 и 80 лева, а пък костюм на смъртта с аксесоари като коса и други атрибути, ставащи и за възрастни, е на цени от 50 до 100 лева. Навсякъде по магазините се предлага и всевъзможна украса за дома или пък мястото, на което ще се организира хелоуинско тематично парти.

Тикви

Покривки, пердета, свещи, както и украси с тикви и орнаменти с черепи, различни чашки, чинийки, подноси и друг вид посуда са на цени от 5 до 50 лева. Обемен череп, който е украса за масата, е на цена от 10 лева, стикери с кървави обувки пък вървят по 8 лева. По-страшно изглеждащите, които повечето залепят, и прилепи за стената, са на цена от 11 лева за 6 броя. За Деня на будителите обаче магазините в София са доста бедни и не предлагат почти нищо, установи нашата проверка. Освен знаменца на България за 5 лева, които се продават по принцип и на други празници, нищо конкретно не се предлага за Деня на будителите. Единствено в онлайн сайтовете може да поръчаме тениски с лицата на будители. Патриотична тениска „Аз съм българче“ е една от най-скъпите и се продава за 26 лева, а с доставката може да стигне 30 лева, видя „Телеграф“. Различни тениски с Иван Вазов и Васил Левски са на цена от 20 лева. Сред предлаганите е и с карта тип „България на три морета“, която също върви за около 20 лева. Търговците признаха пред „Телеграф“, че по-голямо търсене от малки и големи обаче има повече за Хелоуин, отколкото за българския патриотичен празник.

Стефани Георгиева