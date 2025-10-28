Г олямо разместване в портфейлите на работещите! В проектобюджета за следващата година вече е заложено рязко увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.. Става дума за сума над досегашните нива, която бележи нов рекорд за страната, научи NOVA от свои източници.

По време на вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество синдикатите буквално притиснаха социалния министър Борислав Гуцанов да обяви официално размера. Той обаче само потвърди, че говорим за цифра, вече договорена между държавата, работодателите и профсъюзите.

Управляващите обещаха бюджетът да бъде внесен в парламента до края на седмицата.

Ако всичко мине по план – от 2026 г. минималната заплата става по-висока от всякога.