П реди окончателното приемане на промените в Закона за ВиК услугите на второ четене в парламента големите специалисти във водния сектор от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Хидротехническия факултет към Университета по архитектура, строителство и геодезия и Българската асоциация по водите поканиха управляващи институции, Националния борд по водите, КЕВР, омбудсмана и министри на експертно обсъждане на подготвения проект на Закон за ВиК услугите.

Цел

Целта на обсъждането е да бъдат представени професионални становища, експертни анализи и конкретни предложения от страна на академичната общност, проектантския сектор и браншовите организации с оглед повишаване качеството и приложимостта на документа, се казва в официалната покана на сектора към управляващите.

Така ще бъдат избегнати грешни формули и постулати, които, вместо да работят за развитието на сектора, стимулират грешните практики и задълбочават кризата в него, коментираха експерти от ВиК сектора за в. „Телеграф“.

Примери

Формулата за определяне цената на водата в държавна наредба е конструирана така, че високите загуби на вода водят до по-висока цена за потребителя, твърди инж. Владимир Бочев, жител на с. Орешак, в свой сигнал, публикуван в местно издание на град Троян. Порочна е математическата формула в държавна наредба, която стимулира ВиК дружествата да поддържат огромни загуби на вода, вместо да ремонтират мрежата, твърди потърпевшият.

„От 20 години се използва формула, която стимулира използването на продънени водопроводи. ВиК-тата печелят от загубите на вода“. Инженерът дава пример, че при загуби от 50% цената на водата е една, а при 85%, каквито бяха обявени в Плевен и други селища, цената скачала драстично, защото разходите на дружеството се делят на много по-малко количество продадена вода. Това създавало парадокс, при който ВиК операторите нямат икономически интерес да спрат течовете и кражбите, тъй като потребителите покриват неефективността чрез по-високи сметки.

Опит

Много нови предложения са заложени за начина на определянето на цената на ВиК услугите в доклада за проекта на Закона за ВиК за второ четене. Предложението на председателя на парламентарната комисия по регионална политика и благоустройство Николай Ненков да отпадне гласуваната на първо четене постоянна компонента – цена за достъп, се прие с облекчение от клиентите на ВиК услуги. Цената да бъде двутарифна – като за потребление до 20 кубика вода на месец тарифата да е ниска. За количества над тази гранична стойност да е висока, предлага Ненков. Но в Израел ниската цена е за 3 кубика вода на месец на член от домакинството.

„Поредната глупост на прахосване - 20 куб. м на човек на месец водоползване на ниска цена. Досега социално поносимият праг беше 2,8 куб. м на човек на месец, коментира инженер Галя Бърдарска за „Телеграф“.

Таня Киркова