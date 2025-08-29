З аконът за веригата на доставки на земеделски продукти и храни засега остава само предложение. Причината е, че проектът не бе внесен за гласуване в Министерски съвет на последното им заседание за август, както бе заложено в законодателната програма на правителството за периода юли-декември 2025 г., приета от министрите на 12 август. От Министерството на земеделието и храните коментираха пред "Телеграф", че след повторното обществено обсъждане на проекта са постъпили значителен брой становища и бележки, които се обработват. Успоредно с това се извършва и задължително повторно междуведомствено съгласуване, което още не е приключило.

Според становище на 14 браншови асоциации, изпратено от Българската стопанска камара, законопроектът заменя пазарните правила с държавна регулация, което ще доведе до изкривяване на пазара, ограничаване на конкуренцията и дори до повишаване на цените за крайните потребители. Също така различните условия за доставчиците на храни от списък и останалите може да се разглежда като „държавна помощ“, което е в разрез с европейското законодателство и може да доведе до санкции от Брюксел.

Проектът е втори поред, внесен за обществено обсъждане, като към първия имаше разнопосочни мнения. От Сдружението за модерна търговия, които обединяват част от големите търговски вериги, са против намеса в пазарните отношения и според тяхно становище има вероятност това да вдигне цените на основните хранителни продукти, както и да доведе до дефицити. Производители на плодове и зеленчуци, както и синдикати на фермерите пък подкрепиха текстовете, тъй като за тях има гарантирани минимални надценки, както и ограничения за намаляване на цените към търговците при провеждане на промоционални кампании.

Вторият проект беше пуснат за обществено обсъждане през юли, а становища се приемаха до началото на август. Различното във втория вариант бе въвеждане на ограничение на промоциите в размел на 10%, от които не повече от половината са за сметка на доставчика.

