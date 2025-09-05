В аучерите за храна, които предоставят работодателите на своите служители, да станат 150 евро от следващата година. Това предлагат Асоциация на операторите на ваучери за храна, коментира Мариус Попеску, оперативен директор на „Плъкси България“, пред „Телеграф“. В момента максималната необлагаема месечна сума е 200 лв. или 102,26 евро след 1.1.2026 г. Същата не е била увеличавана от 2022 г., макар през този период цените в малката потребителска кошница да са се увеличили с над 50%, а минималната работна заплата да се е увеличила неколкократно, като таванът остава по-нисък от другите страни в Европейския съюз. Без да се включва допълнителната инфлация, за да се запази покупателната стойност на ваучерите от 2022 г., максималната необлагаема месечна сума на ваучерите следва да бъде поне 150 евро.

Дигитализация

След въвеждане на дигитализацията през 2024 г. има нарастване на броя на малките и средни търговци, които приемат електронни ваучери спрямо броя на тези, които приемаха хартиени ваучери с близо 75%. Присъединихме и много заведения за хранене, ресторанти, бакалии, заведения за кафе и закуска, както и ключовите платформи в страната за доставка на храна. Увеличаването на броя на търговските обекти, които участват в системата, доведе и до увеличаване на броя на използваните ПОС терминали, което подпомага държавата при извършване на контрол в реално време на дейността на всички участници във ваучерния процес, и спомага за изсветляване на икономиката и по-високата събираемост на ДДС.

На хартия

Ваучери за храна на хартия все още се предоставят от работодатели на служители само по Наредба 11 или т.нар. ваучери за храна за служители, работещи при специфични условия на труд. Към този момент няма решение на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика за дигитализацията им. Проучвания сочат, че над 90% от потребителите са доволни от вече въведената дигитализация на ваучерите по Наредба 7 и дигитализирането на ваучерите по Наредба 11 би било логична стъпка по посока модернизиране на социалните придобивки, повече гъвкавост и удобство за потребителите, които ги използват.

Елена Иванова