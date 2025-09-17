Ц игари с цена обявена на кутията от 7 лева се продават по 7,50 лева в някои търговски обекти, установи проверка на „Телеграф“ в магазини в Перник. Случаят в магазина не е един, а на няколко места. Например друг клиент си купува цигари, на които пише, че са 6,40 лева, но продавачката заявява, че дължи 6,80 лева. Когато клиентът се оплаква, жената зад касовия апарат му обяснява, че така са въведени в системата.

Случаи

Младо момиче пък влиза да си купи цигари от квартален денонощен магазин в Перник. Поръчва си обичайните, които струват 7 лева, но продавачът, преди да е подал кутията, обяснява, че има повишение на цените. След това маркира кутията и я подава на клиента, като обявява, че цената е 7,50 лева. Дамата си плаща на касата и след това поглежда цената върху самата кутия и там е изписано 7 лева. Въпреки че клиентката се оплаква на продавача, че няма право да й иска 7,50 лв., след като на кутията е изписана друга цена, той се оправдава, че така е въведено в касовия апарат и не може да го промени.

Търговията с цигари е регламентирана в Закона за тютюна и тютюневите изделия, както и в Наредба за условията и цените на тютюневите изделия. В законодателството е разписано, че тютюневите изделия не могат да се продават на дребно на цена, различна от отпечатана върху бандерола - за пурите и пуретите, или изписана върху потребителската опаковка - за всички останали тютюневи изделия.

Глоби

В закона са предвидени и санкции за нарушение от страна на търговците, като е забранено да се продават цигари без обявяване на цените им по начина, разписан в наредбата. Глобата за това нарушение е от 2000 до 4000 лева, както и имуществена санкция в размер до 7000 лева.

Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите!“ коментира пред „Телеграф“, че в случая има по-специфични изисквания на продажбата на тази стока, но ако се третира като всички останали стоки, то търговецът е длъжен да обяви цената на видно място.

*Автори: Елена Иванова, Стефани Георгиева

Екип на Телеграф