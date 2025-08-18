Ц ените на основните хранителни продукти на едро отбелязват леко понижение през изминалата седмица.
Това съобщи Велизар Георгиев, член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, на редовния си брифинг.
Паднаха цените на домати, праскови, зеле, пипер, лук, картофи, кайсии и ябълки.
Цената на дините остава без промяна.
Увеличение се наблюдава при краставиците, лимоните и тиквичките.
При останалите основни храни също се отчита смесена тенденция.
Свинското месо поскъпва със 7 стотинки, а брашното, сиренето, маслото и олиото - с около 9 стотинки.
Поевтиняват кашкавалът, прясното и киселото мляко.
Цените на захарта, фасула, яйцата и пилешкото месо остават без промяна.
Източник: NOVA