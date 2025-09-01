П отребителската кошница пак поскъпна.

Тя е скочила с 1 лев на едро за седмица и вече струва 98 лева, отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища на редовния си брифинг.

Комисията отчете нормален пазар с вариации в цените, които се дължат на сезонните стойности на плодовете и зеленчуците.

Поскъпнали са кашкавала, сиренето и фасула.

За седмица пък са поевтиняли свинското и пилешкото месо, както и олиото.

Цените си запазват брашното и маслото.

Данните са за 1 седмица и са на едро.

„Имаме нормален пазар. Не се наблюдават никакви извънредни явления, вариациите са от сезонен характер”, коментира Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Източник: NOVA