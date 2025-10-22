В секи зает в икономиката създава средно 35,8 лева Брутен вътрешен продукт (БВП) на един отработен час. Това сочат актуализираните данни на Националния статистически институт за 2024 г.

Заетите лица в икономиката са 3,519 млн. души. На едно лице се падат 58 234 лева от общия обем на БВП за годината.

Ръст

Брутната добавена стойност средно на един зает през 2024 г. нараства с 1,8% в сравнение с 2023-та. А за един отработен човекочас е нагоре реално с 4%.

По окончателни данни за 2024 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите е 33,3 лева за един отработен човекочас. В индустриалния сектор се създават средно 30,2 лева. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор. Там показателят е в размер 7,1 лева.

За първото тримесечие на 2025 г. БВП на един зает се увеличава реално с 1,4% в сравнение със съответния период на 2024 г. Всеки зает създава средно 31,9 лева БВП за един отработен час. През второто тримесечие увеличението на БВП на един зает е с 0,9% на годишна база. Всеки зает създава средно 37,1% БВП за час.

Данни

НСИ публикува и актуализирани данни за Брутния вътрешен продукт през 2024 г. Той се увеличава в реално изражение с 3,4% спрямо 2023-та. Това е с 0,6% процентни пункта повече, в сравнение с 2,8% според предварителните данни. За сравнение икономическият растеж през 2023 г. бе едва 1,7%, а година преди това – 4,1%.

През миналата година Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2,8% на годишна база. В строителството растежът е с 11%. В търговията, транспорт, складиране и пощи, и хотелиерство и ресторантьорство увеличението е с 9,6%. Във финансите и застрахователните дейности повишението е с 6%. Спад на годишна база е регистриран в сектор „Операции с недвижими имоти“. В добивната и преработващата промишленост, производство и разпределение на ток и топлинна енергия, както и във ВиК сектора, намалението е със 7,2%.

София Симеонова