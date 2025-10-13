Г ръцко-българските отношения навлязоха в нова фаза през последните месеци, с осезаемо въздействие върху икономическия и търговския живот на Северна Гърция. От началото на 2025 г. България е част от Шенгенската зона за свободно движение – както по суша, така и по въздух.

На фона на икономическата несигурност, изпитвана от гръцките домакинства през последните години, все повече потребители в Северна Гърция се насочват към съседните български градове в търсене на по-евтини стоки и услуги.

В продължение на години жителите на Солун и други градове пътуваха до българска територия, до градове като Пловдив и Благоевград, за да пазаруват. Макар България да се счита за "скъпа" от самите българи, много гърци, особено тези, живеещи близо до границата, я предпочитат заради по-ниските цени, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Това явление се засили още повече през 2025 г., след либерализирането на граничния контрол, което улесни пътуването на гърците.

„Гърците ходеха в България години наред, за да купуват дрехи – предимно имитации на известни марки – на по-добри цени. Това вече се промени. Сега всички търсят евтини хранителни стоки и по-евтино гориво“, коментира Пантелис Филипидис, президент на Солунската търговска камара.

„Хранителните магазини и минимаркетите в Северна Гърция „кървят“. Потребителите продължават да пазаруват в съседна България, търсейки основни хранителни продукти на достъпни цени. Проблемът е сериозен за значителна част от бизнеса в Северна Гърция", признава участник на пазара.

Особено тежко е положението на бензиностанциите, които са подложени на нелоялна конкуренция от българските им колеги заради значителната разлика в цените.