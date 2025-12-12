60 лева средно трябва да отдели едно четиричленно семейство, за да се почерпи с вкусни вурстове и греяно вино на коледните базари у нас, показа проверка на „Телеграф“. Такава е цената от менюто в София, а в Пловдив дори излиза с 10 лева по-скъпо.

За сравнение за същите неща, но закупени от Коледния базар в центъра на Букурещ, сумата е около 40 лева.

Вурст

Едни от най-посещаваните коледни базари в България са тези в София, Пловдив и в село Чавдар, където е една от най-забележителните коледни украси, установи нашата проверка. Средната цена на основните ястия като сандвичи, бургери и пици (т.нар. Street food) варират около 20 до 30 лева, а любимият на всички вурст е около 10 лв. Емблематичните коледни напитки като 250 мл топъл шоколад е около 8 лв., а греяното вино около 7лв. Напитките са завишени с 2 лева в сравнение с миналата Коледа. Сладките изкушения като коледни бисквитки, понички и палачинки се продават за около 14 лева на различните базари. Въпреки високите цени пред различните дървени къщички има опашки дори в делничните дни. През уикендите пък понякога се чака повече от 20 минути, за да може желаещият да се добере до заветното греяно вино и вурст, така традиционни за този тип базари.

Съседи

В Румъния цените на някои от тези храни са по-ниски. Естествено, има изкушения, които на българските базари са по-ниски, но разликата се усеща най-много в напитките и в сладкишите. Базарите в Букурещ и в Крайова са най-посещаваните в Румъния. Включително и много българи от граничните градове посещават северната ни съседка. Организират се и специални екскурзии с автобуси от България, като цената им варира между 100 и 200 лева в зависимост дали ще е с преспиване във Видин, или ще е еднодневно посещение. Средните цени при някои ястия в румънските базари са почти еднакви с българските, като вурстът при съседите дори е по-скъп в някои къщички. В румънските базари тази традиционна храна струва около 13в., но ястията, приготвени на скара, са по-евтини. Една порция, включваща две шишчета и две сарми, излиза около 15 лв., докато в Пловдив цената на скарата може да стигне до 30лв.

*Автор: Цветина Йорданова