С лед четири месеца и половина арест в София, кметът на Варна Благомир Коцев вече е във Варненския затвор. Това разпореди съдия Светла Даскалова от Варненския окръжен съд, назначена за съдия-докладчик по делото срещу него.

Малко преди 17:00 часа Коцев бе транспортиран от София до морския град, тъй като следствената служба във Варна е в ремонт. Пред затвора го очакваха роднини, приятели и служители на Община Варна, предаде NOVA.

Преместиха кмета на Варна в Софийския затвор, той си пусна отпуск!

Кметът, арестуван на 8 юли, е обвинен в участие в престъпен сговор, подкупи и принуда с цел имотна облага. На 27 ноември се очаква разглеждането на молбите на неговите адвокати за промяна на мярката му за неотклонение “задържане под стража”.

Журналистът Найо Тицин публикува във Фейсбук снимка, на която съпругата на Коцев, Камелия, го чака пред затвора във Варна.