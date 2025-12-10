И нспектор Петя Минчева от БНТЛ при ОДМВР–Бургас е удостоена с плакет „За заслуга“ и грамота от главния прокурор Борислав Сарафов за изключителен професионализъм и висок експертен принос при разкриването на едно от най-тежките криминални престъпления, останало нерешено повече от десетилетие, съобщават от МВР.

Отличието е присъдено по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура в Пловдив - прокурор Ваня Христева.

Случаят на касае бруталното убийство в Пловдив, извършено на 12 септември 2010 г., при което жертвата е намушкана 30 пъти с нож след извършен сексуален акт. Въпреки процесуално-следствени действия, множество експертизи и оперативни мерки, през годините убийството оставаше неразкрито, а изпълнителят – неидентифициран.

Пробивът се получи благодарение на високоспециализираната работа на инспектор Петя Минчева от Бургас, която при повторна ДНК експертиза, извършена със всички методи за молекулярно-генетичен анализ, установява 100-процентово съвпадение между генетичния материал от местопроизшествието и профила убиеца. Става въпрос за пловдивчанин, чието тяло е било открито замръзнало през 2011 г., което допълнително е затруднило криминалистичната реконструкция и потвърждаването на авторството, писа Флагман.бг.

Установяването на дактилоскопни и биотрасови корелации, както и повторната проверка на архивни биологични проби, са били ключови за постигането на категоричен резултат. Използвани са различни техники за ДНК профилиране, включително STR-анализ с висока чувствителност, позволяваща обработка на силно деградирани биологични следи.

Благодарение на тези методи инспектор Петя Минчева успява да извлече надежден генетичен профил и да изключи всички възможни алтернативни хипотези.

Така, след почти 14 години, тежкото престъпление е окончателно разкрито, а семейството на жертвата получава дълго чаканата яснота.

Случаят се посочва като пример за значението на усъвършенстваните криминалистични методи и прекъсва професионален ангажимент на експертите от БНТЛ.

С награждаването на инспектор Петя Минчева прокуратурата официално признава нейния принос за подобряване на съдебната генетика и укрепването на доверието в работата на разследващите органи, както и за потвърждаване на стандартите в съдебно-експертната практика.