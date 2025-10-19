В новия брой на безплатното приложение „АгроТелеграф“, което идва всеки понеделник с вестник „Телеграф“, ще прочетете:

- Какво сеем в градината през октомври?

- Как да подготвим розите за зимата? Как да накараме африканската теменужка да цъфне дори през студените месеци?

- Къде дегустираха уиски от сорго? Очакват ли се валежи през следващата седмица?

- Какви тахани бърка семейство фермери от Петрич? Колко храна се прахосва за изхранване на животните в индустриалните животновъдни ферми по света?

- Коя е жената, успяла да отгледа тиква с тегло 368 килограма? Как се справят със сушата фермерите от Испания?

„АгроТелеграф“ - посей и же жънеш!