О бщото събрание на ООН избра с най-висок резултат българския кандидат – съдия Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд – за съдия на непълен щат в Трибунала на ООН по споровете, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Кандидатурата ѝ получи подкрепата на 119 държави членки на ООН.

Същия висок резултат постигна и кандидатът на Замбия.

За петте вакантни места в Трибунала се конкурираха десет кандидати от различни държави, представляващи всички регионални групи в ООН. Те бяха номинирани от Съвета на ООН за вътрешно правораздаване след многоетапна селекционна процедура, която започна с 391 първоначални кандидатури. Трибуналът на ООН по споровете представлява първата инстанция от двуинстанционната система на ООН за разглеждане на административни спорове, посочват от МВнР.

Мира Райчева-Шекерджиева ще бъде съдия на непълен щат в Трибунала на ООН за периода 2026-2033 г.

Източник: БТА