Л ятото си отива с горещо време, а есента нахлува с дъжд и гръмотевици, обобщи седмичната прогноза пред „Телеграф“ дежурният синоптик към НИМХ Анастасия Стойчева. До сряда времето ще е слънчево и топло, отлично за разходки в планината, парковете и гората. В последните дни на лятото температурите ще се движат между 25-30 градуса и така ще е до сряда.

Вълнение

Времето ще е хубаво през цялата седмица на морето, с изключение на най-южните райони, според Анастасия Стойчева.

Морската вода все още е над 20 градуса и хубава за къпане, но вълнението ще е около два-три бала. Все пак подходящо за плаж ще е следобедите, защото утрините ще има облачност и мъгли, предупреди тя. Дъжд по морското крайбрежие евентуално се очаква само в най-южните точки – Царево и Ахтопол, предупреди Стойчева.

Гръмотевици

В сряда, втория ден от астрономическата есен, времето се обръща и идват дъждове и гръмотевици. Валежи се очакват в цялата страна, с изключение на морската ивица. Температурите ще паднат с около 6-7 градуса. В петък ще се движат между 21-26 градуса. Лошото време ще продължи до следващата събота и неделя, каза Анастасия Стойчева.

Светлана Трифоновска