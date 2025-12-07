П о Коледа стават чудеса – в това ни уверяват множество инициативи в страната в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение, грижи или от психологическа помощ и подкрепа. А най-хубавото е, че хората, които стоят зад тях и ги реализират, са младежи с големи сърца.

Понякога една топла дума или послание сгрява душата повече от пищна софра. Ученици и студенти от Велико Търново развихриха въображението си в „Коледна поща на мечтите“. Те написаха и разпръснаха писма до непознати от цялата страна. В своите послания споделят мечти, окуражават връстници да продължат образованието си и им изпращат вдъхновяващи думи за вяра, устойчивост и стремеж към по-добро бъдеще.

Събитието в старата столица бе организирано от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ съвместно с местното подразделение на Българския младежки Червен кръст.

Коледната поща пък е част от националната кампания „Коледните чудеса на България“, която в продължение на 30 дни представя добри примери и истории на храброст, доброта, отдаденост и любов към света, в който живеем, обясни пред БТА Пламен Николаев, експерт образователни и младежки дейности в „Амалипе“.

Критерии

Паралелно с мотивиращите писма има и дарителска инициатива, с която се подпомагат финансово настоящи и бъдещи студенти, отговарящи на определени критерии. Фондът „Искам да уча“ подкрепя младежи в неравностойно положение, като им предоставя възможност да продължат обучението си и да разширят хоризонтите си. Всеки стипендиант участва и в доброволчески дейности по модела „Предай нататък“, за да вдъхнови и други ученици да останат в училище.

Надежда

За 34-годишната Симона Цветанова от плевенското село Тученица тази Коледа е усмихната. Тя страда от множествена склероза и никъде в България и чужбина не ѝ дават шанс за възстановяване, дори и с трансплантация на стволови клетки. Симона е с 95% ТЕЛК и е в инвалидна количка от седем години. Нейната майка е в същото положение. Двете се грижат сами за себе си. Сега обаче благотворителен базар в коледното градче на Плевен, разположен в една от къщичките на централния площад, си е поставил за цел да събере 4200 лв. за 12 процедури. Тези средства ще послужат за рехабилитация и роботизирана поддръжка. Виктория Тополарова, която е една от организаторите на благотворителния щанд за Симона Цветанова, е убедена, че средствата ще бъдат набрани. На инициативата са откликнали много творци от Плевен, които са предоставили свои произведения, както и родители на хлапета от детска градина „Слънце“. А в коледната къщичка, предоставена безвъзмездно от община Плевен, ще се състоят общо над 20 дарителски инициативи. Заявления за ползването ѝ до момента са подали от неправителствената организация "Дом за Бездомничета" с кауза за спасяване, обгрижване и лечение на бездомни животни; Центъра за социална рехабилитация и интеграция; Дневния център за пълнолетни лица с увреждания; Защитеното жилище за лица с интелектуални затруднения; фондация "Искам бебе"; Общински младежки парламент с подкрепата на "Мото Коледа" за тяхната кауза за лечение на деца в нужда; "Ангели за Мони" за лечение на Симона Барсанова. От Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Г. С. Раковски" ще използват събраните средства за децата от цнтровете за настаняване от семеен тип в Плевен, а от "Книгите на България" - за безвъзмездно разпространяване на българска литература сред българите. Къщичката за благотворителност ще работи до 28 декември.

Жертви

Благотворителен коледен базар с кауза в подкрепа на деца, жертви на насилие, организират до 12 декември старозагорски ученици. В рамките на кампанията, озаглавена „Детството не бива да боли!“, щедри хора могат да закупят коледни сувенири и украшения, ръчно изработени от децата от старозагорското начално училище „Димитър Благоев“. Инициативата се провежда за четвърти път, като миналата година са събирани средства за Дома за стари хора на Старозагорските бани.

Пак в община Стара Загора се проведе благотворителна инициатива „Подай ръка“, организирана от новоизбраните млади омбудсмани Илиян Илиев и Зара Кичукова. Офисът на обществения посредник Иванка Сотирова, която подкрепя кампанията, се изпълни с десетки дарения - консервирани и пакетирани храни, дълготрайни хранителни продукти и стоки от първа необходимост. Илиян и Зара лично занесоха събраните дарения в храм „Паисий Хилендарски“ в квартал „Зора“, като със съдействието на отец Йордан те ще бъдат разпределени и предоставени на хората в нужда.

10 360 лева събра кампанията "Нека доброто продължи!" в село Сатовча. Средствата се набират в рамките на кампания за подпомагане на сираци и деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст, а базарът привлече стотици жители, които дариха средства или закупиха кулинарни изделия и продукти, приготвени и предоставени с много любов. „Да бъдем хора с големи сърца, които заедно могат да постигнат всичко“, призова кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов.

Възпитаници на Първо основно училище “Христо Ботев” в Търговище също подкрепят съученици сираци с благотворителен коледен базар. Проявата е традиционна в дните преди светлите празници. Деца и родители правят сладки и солени лакомства, рисуват картички и изработват тематични сувенири. Кампанията е под надслов "Подарете надежда и сбъднете мечта!".

Кристи Красимирова