Д нес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София живакът ще достигне около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Специалистите прогнозират захлаждане през следващите дни.

Източник: НИМХ