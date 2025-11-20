Н ай-древният ловен трофей в света – рогата на тур на 6-7 хиляди години, ще бъде изложен в музея на лова на столичния бул. „Витоша“, който в момента се реконструира.

Така жителите и гостите на столицата ще могат да разгледат отблизо интересния артефакт без аналог в света, който е бил намерен в един от гробовете на Варненския некропол сред най-старото обработено злато, известно на човечеството. Доскоро 120-сантиметровите рога са били съхранявани в дома на дипломата, писател и ловец Михаил Михайлов, за което „Телеграф“ писа. Преди ден Михайлов дари древния трофей на Съюза на ловците и риболовците в България по случай 130-годишнината на списанието „Лов и риболов“.

Намерения

„Засега рогата ще бъдат изложени в заседателната зала в нашата сграда на бул. „Витоша“. После ще бъдат преместени в музея на лова в същата сграда и ще бъдат изложени наред с още много други трофеи и ловни артефакти. Това ще стане, когато завърши реконструкцията на музея, надявам се, до около 2 г.“, коментира пред „Телеграф“ шефът на съюза на ловците Васил Василев.

Рогата на тур – предшественика на домашното говедо, са били намерени в един от гробовете на Варненския некропол, където през 70-те години на миналия век бе открито най-старото обработено злато на света. Те са били поверени за съхранение на Михайлов още през 1993 г. от известния археолог Иван Иванов, който години наред смайва света с откритията си, изровени от некропола край Варненското езеро. Ученият се тревожел, че трофеят ще изгние в подземното хранилище на музея в морската ни столица, след като комисия отказва рогата да бъдат изложени в експозицията наред с намереното в гробовете злато.

Рога на тур са намирани на няколко места в Европа, но те не са били ловен трофей. Тези, открити във Варненския некропол, обаче със сигурност са такъв, защото са намерени в гроб на ловец. За това подсказват някои от артефактите, положени в гроба – лък и копие.

Макет

Древният трофей ще бъде изложен заедно с макет на тур, който да покаже нагледно огромните размери, които е имало това животно – височина над 1,8 м и тегло от близо един тон. Преди да бъде опитомен от хората и да изчезне от дивата природа, турът е бил агресивно, опасно и изключително силно животно. Било е невъзможно човек да застане до него, без да пострада. И е било изключително голямо геройство да повалиш такъв опасен гигант.

София Симеонова